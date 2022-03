Q uali sono le giacche da mezza stagione (da comprare online) che rispondono al tuo stile? Ecco spunti, idee e consigli da mettere in pratica.

Trovare le giacche da mezza stagione che puoi comprare online e che rispondono al tuo stile può confondere le idee. Il motivo? Sono un capo a volte difficile, che spesso si usa per poco, anzi pochissimo, tempo e, per alcune, può essere davvero poco necessario.

Eppure le giacche da mezza stagione hanno un enorme potenziale: non ti proteggono solo dal freddo e dalla brezza primaverile, ma anche di aggiungere stile anche quando indossi un paio di jeans e una felpa.

Tra blazer e giacche denim, qui trovi i nostri consigli su come scegliere e quali sono le giacche da mezza stagione che puoi comprare online.

Giacca denim

Un grande classico che non annoia mai: la giacca in jeans. Must have degli anni '80, dopo un periodo di silezione è tornata a conquistare molti.

Sceglila se ami il mood sportivo e, i modelli over di tendenza, si sposano alla perfezione con il tuo stile.

Bomber

Che mezza stagione è senza bomber? Questa domanda può sembrarti banale e strana, ma ti assicuriamo che è un pezzo da non perdere.

Sceglilo se ami giocare con i volumi e non ti spaventano le dimensione XXL. La sua forma a sacchetto ti permetterà di abbinarlo anche con mini gonne e modelli a tubino.

Blazer

Chiamarla giacca o blazer poco importa, noi sappiamo che questo è un pezzo immancabile salva look durante la mezza stagione. Una variante da tenere a mente? Colore e texture: lascia spazio alla fantasia

Sceglilo se ti piace over e tenuta aperta sopra un look sportivo oppure più aderente e slim in match con i pantaloni o sopra un paio di jeans.

Giacca trapuntata

È la tendenza del momento e, ovviamente, noi non potevamo che inserirla tra le giacche da mezza stagione dell'anno.

Sceglila se ami le tendenze e non rinunci mai al "pezzo" alla moda. Sì ai modelli over ma fai attenzione che abbiano un finish opaco.

Oversize

Belle le giacche da mezza stagione, ma se un giorno fa un po' più freddo? Il modello over ti salverà in un caldo abbraccio.

Sceglila se per te lo stile informale è sempre al primo posto e ami giocare con forme e modelli diversi.

Sporty

Le giacche sportive non vanno dimenticate anche per la mezza stagione perché è il momento perfetto per attività o passeggiate all'aperto

Sceglila se non rinunci mai al tuo allenamento e nella tua uniforme da tutti i giorni non mancano mai i leggings.

Biker

Dal mondo dei biker allo street style: il chiodo di pelle non passerà mai di moda e, per questo motivo, ti consigliamo di averla sempre nel guardaroba.

Sceglila se sei alla ricerca di un pezzo che non ti annoierà mai e che si abbini facilmente con i jeans, con un gonna a matita o un pantalone palazzo.

