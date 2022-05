S .o.s. cambio di stagione? Parti dai capispalla! Ecco i modelli di giacca perfetti per affrontare la primavera estate col piglio giusto

Nonostante il meteo in gran parte del nostro amato stivale continui a farci desiderare di essere al caldo su qualche isola esotica, il tempo stringe: il tanto temuto momento del cambio di stagione nel guardaroba è ormai arrivato! Perché dunque non partire con un bel focus sulle giacche per la primavera estate?

D’altra parte si sa: più il clima è incerto, più è consigliabile puntare sul layering (o sul “vestire a cipolla”, come dicevano le nostre nonne!) e il capospalla è un pezzo fondamentale per poter stratificare con un certo stile!

Ovviamente non c’è da preoccuparsi: le collezioni spring summer 2022 ci propongono alternative per tutti i gusti in fatto di giacche, giubbotti e compagnia bella. Ti basterà quindi puntare quelle più adatte al tuo modo di vestire e via! Ma quali sono i trend più sfiziosi del momento?

Bene, per facilitarti nell’arduo compito di selezionare i pazzi chiave “della vita”, abbiamo pensato di preparare una piccola guida alle tendenze giacche per la primavera estate più cool. Pronta a perdere la testa?

1. Bomber

Il goal più bello (sì, anche in termini di stile!) lo fa sempre lui: il bomber! Perdonaci il giochino di parole, ma è proprio così: tra le giacche primavera estate più versatili, pratiche e cariche di coolness del 2022 c’è ancora il giubbotto più iconico degli Y2K. Un autentico goal per chi lo ha inserito nell’armadio, no?

Da portare un po’ over, sopra crop top o in sovrapposizione con felpe col cappuccio, il bomber si conferma in testa alla classifica delle giacche perfette per il tempo libero. Provare per credere!

Credits: Getty Images

2. Giacche in denim

Blazer o giubbotto? Se è in denim non importa: sarai perfetta comunque!

Oh sì, che tu ci creda o no la classica giacca in jeans è tornata per rubare la scena a tutte le antagoniste di stagione. Insomma, da scegliere in chiave classica (ovvero l’iconico giubbotto) o nella più nuova interpretazione blazer boxy, il denim torna ad essere portato anche in veste di giacca. Perché non approfittarne per sperimentare total look super-cute?

Credits: Getty Images

3. Blazer

Destrutturato, boxy, oversize. L’era del blazer dal taglio mannish sembra non voler finire mai! E quindi sì, tra le giacche primavera estate 2022 il classico modello “taglio uomo” resta l’alternativa jolly davvero per tutte le occasioni.

Il nostro consiglio? Fanne buona scorta, in nuance e fantasie differenti, e usalo sia per look casual che su outfit più formali. Il blazer sarà il tuo BFF, fidati di noi!

Credits: Getty Images

4. Giacche in tweed

Let’s tweed! Ormai è chiaro a chiunque abbia fatto un giro per negozi di recente: il bouclé è già un leitmotiv nelle collezioni spring summer 2022. Ovviamente le giacche non sono da meno e ricalcano l’iconico modello firmato Chanel, tra tagli bon-ton e nuances sorprendenti. Sì perché il dettaglio che fa davvero la differenza nelle nuovissime giacchine in tweed sono proprio le cromie: tinte pastello, sfumature neon e tavolozze sorbetto sono autentiche protagoniste.

Da portare in coord con shorts o minigonna oppure sopra al tuo classico cinque tasche in denim, questi nuovi modelli in bouclé saranno l’ossessione dell’estate, c’è da scommetterci!

Credits: Getty Images

5. Trench coat

Al volo delle prime rondini fa capolino dagli armadi più cool: è una garanzia per la stagione calda. Oh sì, trench coat vuol dire primavera esattamente come gli alberi in fiore!

Per la spring summer 2022 si conferma protagonista e si porta ancora con il suo taglio classico, ma oversize e lunghissimo. E ora dicci: quanta voglia hai di sfoderare il tuo trench preferito per questa primavera estate?

Credits: Getty Images

6. Giacche cropped

La febbre del trend legato agli Y2K impazza anche tra le giacche, questo è certo. Tra i tagli che celebrano i primi 2000 infatti troviamo i cropped, blazer sforbiciati e cortissimi perfetti da portare con la vita ultra-bassa.

La tendenza, vista sulle passerelle prima ed esplosa sui social poi, è l’ideale per look preppy (come non amare i coord con giacche + skirts stile collegiale in formato mini e a taglio vivo?) ma è favolosa anche se “spezzata” con il micro blazer sopra al cinque tasche.

Credits: Getty Images

7. Overshirt

Una via di mezzo tra giacca e camicia: è l’overshirt, uno dei capispalla più cute del momento. Per la primavera estate 2022 avrai solo l’imbarazzo della scelta: tinta unita, check o in materiali alternativi come l’ecopelle… le varianti sul tema davvero non si contano!

Pronta a sfoggiare la tua shacket (questo l’altro nome della giacca-camicia) all spring long?

Credits: Getty Images

8. Quilted jacket

A rombi, over oppure cropped. Sono le nuovissime giacche quilted, il trend che ha già conquistato la primavera estate 2022!

Oh sì, i nuovi giubbotti trapuntati con imbottitura leggera sono già protagonisti di moltissimi look off-duty dai mood più disparati. Dai più sporty con cargo pants o jeans a quelli più bon ton con mini dresses, gli outfit più cool per il tempo libero sono tutti completati da una quilted jacket. Cosa stai aspettando?

Credits: Getty Images

9. Giacche in pelle

Con i trend ripescati dai primi anni 2000 per la primavera estate 2022 torna anche la leather jacket (o il coat!)dal mood in pieno stile Matrix. Pelle (o, meglio, ecopelle) nera e linee geometriche diventano protagonisti di look dallo stile bossy e deciso.

La versione blazer sarà una scelta versatile da utilizzare in mille occasioni, mentre il modello dal taglio impermeabile si rivelerà una scelta di personalità da sfoderare su outfit dal sapore urban!

Credits: Getty Images

10. Bicker jacket

A proposito di pelle. Chiudiamo questa review sulle tendenze giacche primavera estate 2022 con un grande classico, che torna puntuale anche per questa stagione calda. Si tratta di un trend irrinunciabile per tutte le fashion lovers since 1980: il giubbotto bicker, altrimenti detto chiodo in pelle.

Per questa spring summer si porta oversize, con pelle spessa e dal taglio strutturato, sopra joggers e crop top così come sopra a uno sfizioso mini dress. Insomma il classico chiodo in pelle nera (che sembra rubato dall’armadio del proprio lui) è sempre una scelta centratissima per il guardaroba primaverile. Hai già il tuo?

Credits: Getty Images

