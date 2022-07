Il look sportivo di Giulia Salemi al Giffoni? È semplicemente il top

S e il Giffoni è un evento di stile allo stato puro, Giulia Salemi ha saputo dare un’interpretazione casual e al tempo stesso inappuntabile al rep carpet più young d'Italia

Sbarazzina, irriverente e al tempo stesso fonte di grande ispirazione per tutte le sue follower. Giulia Salemi sfoggia un look sportivo al Giffoni Film Festival 2022, ed è la scelta più vincente di tutte.

Con la sua proposta da dea del denim di domenica, una delle giornate del grande evento cinematografico pensato per avvicinare le nuove generazioni al cinema, la Salemi conduce il live con disinvoltura, padrona del palco, dell’atmosfera e del suo outfit mozzafiato.

In un reel pubblicato qualche ora fa sul suo profilo Instagram, Giulia Salemi ha mostrato tutto il lavoro dietro alla creazione di un look così sbarazzino e al tempo stesso elegante. La conduttrice ha sfoggiato un top carta da zucchero in denim, dalle forme squadrate e dal taglio minimale. Pur mettendo in mostra il fisico scultoreo della Miss che vive dentro di lei, questo top è una chicca dedicata a tutte noi.

Giulia Salemi: il look sportivo al Giffoni Film Festival non lascia scampo

Nella sua semplicità, la Salemi sfoggia un top che si allaccia dietro la schiena e fascia il seno, dandosi sostegno con un paio di bretelle svasate. Il risultato finale è una scollatura “sweetheart”, leggermente squadrata, spiovente proprio sul centro del petto dove va a evidenziare la curva più femminile. Un capo sexy, in altre parole, ingentilito da un modello di scollatura squisitamente vintage, eppure ancora oggi di grande impatto visivo.

L’abbronzatura da sogno scompare all’improvviso in un paio di jeans oversize a vita bassa, rigorosamente di qualche taglia più grandi del necessario. La moda di quest’anno esige un jeans importante, esagerato, totalizzante: è lui il protagonista di ogni look. Il denim circonda il corpo di Giulia Salemi e la abbraccia senza fasciarla, andando a cascare sulle gambe in stile pantalone palazzo. L’effetto oversize non si limita al fianco, ma prosegue per tutta la lunghezza e va a nascondere anche i piedi della reginetta di bellezza sotto una campana di jeans. In questo denim ci sono degli elementi di scultura: sono le varie parti del jeans slavato, legate insieme da cuciture morbide e tondeggianti, che vanno ad emulare i panneggi di un vestito elegante, senza togliere niente alla sportività del look.

Completa il look un sandalo dal tacco alto, anzi, altissimo, che si intravede appena sotto all’opulenza del jeans. Il capello è legato dietro la testa da una coda di cavallo semplice e deliziosa. Il beauty look, invece, mette in evidenza uno zigomo da invidia.

Come accessoriare un look sportivo in denim? Giulia Salemi ama la semplicità, e ha scelto dunque un paio di orecchini d’oro a cerchio che sembrano la continuazione naturale del look. Una proposta easy, eppure ideale, facile da copiare e sempre bellissima da vedere.

Chi ha detto che un jeans non può essere un capo d’occasione non ha mai visto questa proposta di Giulia Salemi, a cavallo tra l’eleganza da red carpet e la semplicità di tutti i giorni. Un capo perfetto da sfoggiare al Giffoni Film Festival davanti a un pubblico così giovane.