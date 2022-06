Denim e chic: l’abito di Giulia Salemi è un mix tra inusuale e sexy

I l look da matrimonio perfetto? Ce lo regala Giulia Salemi grazie a un abito super originale (da copiare subito)

Inusuale e sensuale, l’abito di Giulia Salemi per il matrimonio di Giorgia Venturini è un concentrato di originalità. L’ex concorrente del Grande Fratello ha scelto di indossare un look insolito in occasione del matrimonio dell’amica.

La conduttrice ha giurato amore eterno al manager Marco De Santis. La coppia ha detto sì nella cornice di Villa Rosantica, a Roma, alla presenza di tantissimi ospiti vip, da Barbara D’Urso alla stilista Elisabetta Franchi. Una giornata di festa, ma anche l’occasione per scoprire look originali e accattivanti.

Il più bello? Senza dubbio quello di Giulia Salemi che, arrivata con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, ha stupito tutti con il suo outfit. La modella e influencer di Instagram infatti ha scelto un abito lungo in jeans per assistere alla cerimonia.

Giulia ci ha così insegnato che, sì, il denim si può indossare a una cerimonia ed è anche super cool! La top model ha infatti scelto un modello particolare, glam rock e perfetto per esaltare le sue forme. Si tratta di un long dress con una profonda scollatura sulla schiena, bretelle finissime e uno spacco vertiginoso. L’ideale per dare una scossa al look da matrimonio dell’ex gieffina!

Il risultato? Strepitoso! Come si può scoprire dalle foto postate su Instagram dove una raggiante Giulia Salemi afferra il bouquet, ridendo, e bacia il fidanzato Pierpaolo. L’abito di jeans, d’altronde, è il nuovo must have dell’estate. Il modello più ambito è senza dubbio quello scelto da Giulia, con un taglio sottoveste, perfetto per la stagione calda, e un tessuto denim in stile patchwork.

Nulla a che vedere, dunque, con gli abiti in jeans che sfoggiavamo da bambine. A dare un tocco di sensualità infatti ci pensano le spalline sottilissime, lo spacco e la scollatura morbida. La lunghezza è invece una variabile con cui puoi giocare a seconda dell’effetto che desideri ottenere, passando dal lungo al midi sino al mini, ma sempre all’insegna della leggerezza.

Come abbinare il vestito in denim? Il segreto sta nella semplicità. L’ideale è un sandalo con tacco alto, ma basic e minimal, con una borsa nello stesso stile. Per creare un look da sfoggiare da mattina a sera. Se non ami i tacchi opta per un modello basso e super comodo, meglio se di un colore acceso per creare un eccellente contrasto. Largo spazio pure alle sneakers, rigorosamente bianche, e ai sandali extra flat con i lacci.