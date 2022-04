G iulia Salemi ci svela come indossare lo scollo Bardot con un mini dress nero che diventerà la tua ossessione

Quando si tratta di look romantici, Giulia Salemi è sempre una regina di stile. Così ci regala un outfit da sogno (da copiare subito) con mini dress nero e spalle scoperte. Fra i trend della stagione calda ci sarà lo scollo bardot ed è arrivato il momento di fare la conoscenza di questo trend che ci accompagnerà per diversi mesi.

A portarlo alla ribalda Giulia Salemi, che con il suo fiuto per la moda, ci regala un look super femminile e very chic. Un abito nero (like Audrey) con spalle scoperte e una scollatura che mette in evidenza tutta la bellezza dell’influencer. Il vestito con lo scollo a bardot d’altronde è l’ideale per affrontare con stile l’estate. Stupendo con l’abbronzatura, elegantissimo con la pelle diafana, è il non plus ultra dell’eleganza. D’altronde a renderlo celebre è stata proprio lei, Brigitte Bardot, l’attrice francese e icona di bellezza che negli anni Sessanta faceva sognare con i suoi look sensuali, ma mai volgari, sempre chic e impeccabili.

A chi sta bene? Senza dubbio a chi, come la Salemi, ha un fisico minuto. Questo perché la scollatura a barca evidenzia le spalle, puntando l’attenzione sulla zona superiore del corpo. Scopre il décolleté, ma non troppo, puntando sull’equilibrio. Lo fa in modo super romantico, puntando l’attenzione sull’acconciatura e sul viso. L’effetto è decisamente glamour e, non per ultimo, va sottolineato che questa scollatura tende a slanciare la figura. Fra i pregi dell’abito con la scollatura bardot c’è senza dubbio quello di adattarsi a ogni occasione.

Giulia Salemi, ad esempio, ci insegna che si può sfoggiare come abito da sera. Il suo mini dress d’altronde è un sogno, con le maniche a sbuffo e una bag argentata. A fare la differenza è il beauty look, studiato ad arte: chignon con ciuffi liberi a incorniciare il viso, eyeliner e rossetto mattone.

Ma lo scollo bardot è splendido anche in altre occasioni. Nei modelli long dress e in quelli midi regala quel pizzico di charme in più che non guasta, con fantasie a fiori oppure pois sdrammatizza e dona un’aria sbarazzina. Nelle occasioni meno informali e per le uscite in pieno relax – dagli aperitivi con le amiche alle passeggiate – si possono invece sfoggiare vestiti con scollatura bardot freschi e sbarazzini, in pizzo sangallo o cotone rigato.