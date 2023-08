D a quelli in denim ai modelli crochet, passiamo in rassegna i pantaloncini estivi che fanno rima con "tendenza".

Si fa presto a dire shorts. Però non basta. Si sta parlando di un caposaldo del ready to wear estivo, siamo tutti d’accordo. E in queste giornate torride, diventano praticamente indispensabili. Ma la domanda sorge spontanea: quali sono gli shorts estate 2023 che hanno conquistato il titolo di must have? La cosa più bella è che le tendenze di quest’anno mettono davvero tutti d’accordo. Qualunque sia il tuo stile, troverai facilmente i pantaloncini perfetti.

Prima di scegliere, però, tieni a mente un’altra cosa importante: gli shorts, ormai, vanno oltre l’estate. Esigono di essere indossati anche nelle mezze stagioni. Ed è tutt’altro che difficile: basta completare l’outfit con un blazer o un cardigan e - certo - cambiare scarpe. Sostituendo ciabattine e sandali – per esempio – con slinback, mocassini (e qui ben vengano i calzini a vista) o stivali.

Shorts in denim

Gli shorts di jeans sono sul podio. Ma esattamente qual è l’identikit vincente? Eccolo: corti ma non troppo, dal fit regular e dall’aspetto finto trasandato (ovvero con strappi, tagli e/o con effetto slavato). Ma i pantaloncini in denim si piazzano anche tra i bermuda top di quest’estate, ovvero i jorts. Insomma: non sono mai stati così versatili.

Shorts in denim

Boxer da uomo

I più agguerriti rivali degli shorts di jeans sono i boxer da uomo. Che quest’anno si usano come pantaloncini, come le celebs e le reginette di TikTok e dello street style insegnano. Un paio di raccomandazioni: meglio prediligere tonalità sobrie e tinta unita, oppure fantasie ultra tradizionali come le righe verticali. Low profile d’obbligo, insomma!

Shorts stile boxer maschile

Micro shorts

… E poi sì, tra i pantaloncini dell'estate 2023 più cool ci sono quelli cortissimi. Praticamente inguinali. Magari a primo acchito bisogna prendere coraggio, ma considera il grande pregio di questo capo: fanno sembrare le gambe molto più lunghe e anche più slanciate. Lo step successivo, per le più audaci? Gli shorts culotte.

Shorts cortissimi a vita alta

Pantaloncini crochet o sangallo

È ancora crochet mania, lo sappiamo bene: abiti, top e anche shorts. La lavorazione all’uncinetto dà forma alla maglia o si traduce in delicati ricami. Oppure troviamo il sangallo, che offre un mood molto simile. Il risultato è sempre romantico, dall’impronta retrò e anche malizioso al punto giusto. Colori? Chiari e neutri.

Shorts in sangallo

Sartoriali

Se ti rispecchi nello stile classico, “pulito” e senza fronzoli, sappi che anche gli shorts sartoriali conservano il loro posto tra le tendenza moda estate 2023. Vita piuttosto alta, pinces, vestibilità morbida e tasche. Eleganti e casual allo stesso tempo, perfetti con le snakers ma anche con il tacco alto. Anzi: a dirla tutta, perfetti con qualsiasi tipologia di scarpe.

Pantaloncini sartoriali

... Pink!

Non importa quale sia il modello o il design: gli shorts rosa sono comunque una scelta vincente. Da vere fashioniste. Il motivo lo conosci, è direttamente riconducibile al Barbiecore e a quella febbre scatenata dal film dedicato all’iconica bambola. Ma a parte i diktat della moda, diciamolo: i pantaloncini rosa sono deliziosi. Sempre.

Shorts rosa

Siamo arrivati alla gallery finale: ecco una selezione di shorts estivi a prova di it-girls!

1/10 Shorts strappati in denim (PULL&BEAR) 2/10 Shorts classici con pinces (SISLEY) 3/10 Pantaloncini collezione Barbie (ZARA) 4/10 Shorts in lino con ricami (TWINSET) 5/10 Mini shorts a righe (TOMMY HILFIGER) 6/10 Shorts di jeans con stampa effetto vernice (GUESS) 7/10 Microshorts in panama (MIU MIU) 8/10 Shorts rosa in viscosa (MOTIVI) 9/10 Pantaloncini in maglia crochet (MASSIMO DUTTI) 10/10 Shorts a vita alta in twill (H&M) PREV NEXT