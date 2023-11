N on hai voglia di travestirti ma ti intriga l'idea di creare un look adatto alla fatidica notte del 31 ottobre? Ecco una selezione di capi e accessori, lasciati ispirare!

Halloween 2023: come vestirsi… senza travestirsi? Un dilemma tutt'altro che insolito. La fatidica notte del 31 ottobre, quella delle streghe e dei brividi, è ormai alle porte ma non tutti amano indossare costumi ad hoc. D’altra parte, è molto probabile che in programma ci sia una festa o una cena a tema. Così come, semplicemente, che venga voglia di un outfit ispirato alla ricorrenza in questione. Fatto, però, di capi e accessori da usare tutto l’anno, anziché in un’unica occasione. Insomma: se hai voglia di un look Halloween semplice ma d’impatto, sei nel posto giusto. Abbiamo preparato una selezione a prova di it-girl, anche perfettamente in linea con le tendenze moda Autunno Inverno 2023 2024. Nel 2022 – lo ricordi bene, ne siamo certi – hanno fatto furore le mise ispirate alla Mercoledì Addams di Jenna Ortega, sulla scia del successo riscosso dalla serie Netflix a lei dedicata. E c’è da dire che il mood gotico, come quello da dark lady, si rivelano sempre perfetti per l'appuntamento più spaventoso dell’anno. Però è anche vero che i colori, a loro volta, possono diventare preziosi alleati: basta scegliere quelli giusti. In cima alla classifica troviamo, naturalmente, l’arancio (sì, perché ricorda la zucca!) e il viola. Il primo è un twist di energia e anche ironia; l'altro, come il nero, ha il potere di rievocare atmosfere misteriose. E poi molto conta il design, che esige di essere grintoso e intrigante. Nonché espressione di una sensualità consapevole, definiamola così. Il 31 ottobre è un'ottima occasione per giocare un po', mettendo alla prova il proprio spirito da fashion addicted. Pronta? Crea il tuo outfit per Halloween 2023!

Courtesy of press office 1/22 Abito con collo alto e dettagli cut out (ALVIERO MARTINI 1A CLASSE) 2/22 Décolleté in vernice (SERGIO ROSSI) Courtesy of press office 3/22 Mini dress con maniche a palloncino (LIU JO) 4/22 Stivali stretch con tacco a stiletto (STUART WEITZMAN) Courtesy of press office 5/22 Mini dress in pizzo (PIERRE MANTOUX) Courtesy of press office 6/22 Guanti opera (ERMANNO SCERVINO) Courtesy of press office 7/22 Long dress in tulle (TWINSET) 8/22 Mary Jane platform (CASADEI) Courtesy of press office 9/22 Abito multicolor svasato (DESIGUAL X MARIA ESCOTE) 10/22 Stivale in suede (GIUSEPPE CONCA) 11/22 Mini abito in pizzo con ricamo all over (GUESS) 12/22 Slip dress con scollo drappeggiato (ZARA) 13/22 Trench in pelle nera (MAJE) 14/22 Corsetto in lycra con pizzo chantilly (LA PERLA) 15/22 Gonna con spacco centrale rifinito da piercing in metallo (PATRIZIA PEPE) 16/22 Trench doppiopetto (H&M) 17/22 Décolleté in pelle scamosciata (HUGO BOSS) Courtesy of press office 18/22 Cappello in ecopelliccia (MUEHLBAUER) Courtesy of press office 19/22 Handbag argento (ZANELLATO) Courtesy of press office 20/22 Cerchietto con veletta e applicazione color oro (MARZI) Courtesy of press office 21/22 Mini foulard con applicazioni e chiusura in metallo (FALIERO SARTI) Courtesy of press office 22/22 Orecchini in pizzo (TITÁ BIJOUX) PREV NEXT