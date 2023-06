C osa c'entrano le patatine di mais piccanti al formaggio con le tendenze moda? C'entrano eccome. E queste ragazze ribelli sono davvero un inno alla libertà!

Cosa c’entra la moda con le iconiche patatine di mais piccanti al formaggio? Diciamo che la fantasia viaggia sui social e che, da qualche tempo, le nuove estetiche di TikTok attingono anche dal mondo food definizioni calzanti quanto evocative: pensiamo alle Tomato girls, anche. Ma torniamo a noi. Le Hot cheeto girls non si possono definire una novità, anzi nell’estate 2022 si sono piazzate nella top ten delle tendenze moda. Però sembrava che il fenomeno fosse tramontato anche a causa di una serie di polemiche. Invece no, ha ritrovato tutta la sua carica glam. Ottima notizia, sai perché? Perché questo è uno di quei casi in cui la moda si fa sinonimo di inclusività e libertà.

Chi sono le Hot cheeto girls

L’anno scorso, di questi tempi, l’hashtag #hotcheetogirls viaggiava verso le 400mila visualizzazioni. Poi le ha raggiunte e superate. Tutto è cominciato nel 2019, quando il content creator AdamRayOkay – originario dell’America Latina - ha presentato al mondo Rosa, una sorta di alter ego. Un personaggio ispirato a giovani donne della sua famiglia e amiche.

“Rosa – ha detto l’influencer – è quella ragazza latina un po' sopra le righe e sì, potrebbe essere rumorosa; ma è gentile e dolce. Viene giudicata per il suo stile, soprattutto dai bianchi non latini, ma insiste nell’essere se stessa”. Con l’ironia, dunque, AdamRayOkay ha tentato di abbattere i pregiudizi e sovvertire lo stereotipo della ragazza latina che si veste sempre in modo appariscente, casual "sopra le righe" o ultra sexy; che sfoggia un make up molto accentuato, unghie lunghe e coloratissime, piercing ovunque. I suoi video sono presto diventati virali, ma più di qualcuno ha poi decisamente ribaltato la situazione.

In altre parole, molti di quei “bianchi non latini” hanno trasformato le Hot cheeto girls in una caricatura, imitandole con scherno. Snaturandole nel segno dell’esagerazione. E anche del razzismo.

Hot cheeto girl look

Il grande ritorno

Era inevitabile che le Hot cheeto girls si facessero da parte. Ovviamente col tempo sono finite anche quelle stupide imitazioni, ma non è che la cosa fosse confortante. Insomma, l’amaro in bocca era rimasto eccome. Ma adesso sta succedendo una cosa bella. Adesso le Hot cheeto girls sono tornate. E non permettono più a nessuno di far loro il verso.

Sono più consapevoli, più fiere. Ancora più libere. Sono soprattutto ragazze ispaniche, ma in realtà stavolta il trend prescinde dalle etnie e dalle origini geografiche.

Mini dress + sneakers e visiera

Come si vestono le Hot cheeto girls

In effetti sì, le Hot cheeto girls amano la nail art eyecatching e il make up pronunciato. Ma non è detto che ciò si traduca sempre in eccessi. E se accade, è una scelta consapevole. Cosa indossano queste “ragazze piccanti” e ribelli? Maxi felpe, snakers, jeans a gamba larga e cargo; ma anche bomber, t-shirt oversize e, di contro, top cropped e giacche a loro volta corte.

Quando vogliono sentirsi più seducenti, puntano su minigonne e minidress fascianti. Non disdegnano i leggings, d’estate non fanno a meno degli shorts. Tra i loro accessori preferiti figurano anche i sandali platform, le mini handbag e gli orecchini grandi a cerchio. Lo stai pensando, vero? In fondo, a seconda dell’umore della giornata siamo un po' tutte Hot cheeto girls! Fra le muse ispiratrici di quest’estetica troviamo star del calibro di Miley Cyrus, Kim Kardashian, Gwen Stefani, Cardi b e Iggy Azalea.

Cargo + camicia slacciata e bandana in testa

Concludiamo con la consueta ondata di ispirazioni: ecco la nostra gallery!

