N o, la lingerie non va nascosta: lo dimostra Irina Shayk, che si è presentata a Cannes soffiando una mise effetto nude, con solo un babydoll trasparente a esaltare il suo corpo

Diciamolo pure: le celeb che in questi giorni stanno sfilando a Cannes ci stanno regalando un'infinità di spunti e ispirazioni e, talvolta, ci danno delle vere e proprie lezioni di stile. Eppure, almeno per il momento, poche cose hanno avuto un effetto eclatante come i look di Irina Shayk, che nelle scorse ore si è presentata sulla croisette con una naked mise stupefacente.

Nonostante abbia recentemente dichiarato di avere un rapporto conflittuale con il suo corpo in seguito al parto, la supermodella ha ancora una volta stupito tutti rivoluzionando la regola (già precaria, a dir la verità) che in passato imponeva di nascondere la lingerie. È infatti arrivata al British Vogue Party, evento tenutosi in collaborazione con Chopard, in perizoma, reggiseno a triangolo e babydoll.

E i pezzi della sua mise non erano certo scelti a caso: la top model si è distinta dalle altre vip presenti a Cannes con la sua la sua lingerie monogrammata firmata Gucci. Al suo arrivo all'evento indossava un blazer sartoriale, morbido e caldo, che ha poi tolto mettendo in evidenza l'intero outfit.

Il babydoll è stato abbinato a guanti e gambaletti che con la loro sola presenza hanno messo in evidenza gambe e braccia, senza appesantire la figura ma anzi attirando l'attenzione e creando un ensamble di trasparenze che non solo è piaciuto al pubblico, ma che ci fa riflettere su una delle grandi verità della moda: non è cosa indossi a fare la differenza, ma come lo indossi.

I gambaletti, per altro, sono stati indossati in abbinamento a dei sandali neri con cinturino. Via dunque anche l'assunto che questo tipo di calzatura non vadano d'accordo con le calze: tutto è rivoluzione, tutto è in discussione, tutto cambia e si evolve e Cannes ce lo sta dimostrando eccome (basti pensare a Jennifer Lawrence con le infradito).

Attenzione anche agli accessori scelti da Irina: un girocollo con cristalli di grandi e medie dimensioni che arricchendo il decollete hanno creato un perfetto accordo con il monogramma centrale del reggiseno trasparente. Ulteriori punti luce sono gli orecchini e il vistoso anello di diamanti.

Non è la prima volta che la Shayk ci conquista con le trasparenze, è vero. C'è però da dire che la sua scelta continua a trasmettere un messaggio che dovrebbe essere sempre più centrale, oggi, nel fashion: non ci sono diktat infrangibili, né scelte condannabili quando si sceglie cosa indossare. Ciò che conta è sentirsi a proprio agio. E Irina dimostra proprio di esserlo!