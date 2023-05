T orna il Festival di Cannes 2023 e con lui i migliori look delle celebrità sul red carpet della Croisette: ecco il nostro aggiornamento day by day da non perdere.

Festival di Cannes 2023 e i migliori look da cui lasciarsi stregare. Cosa ci aspetta? La curiosità è alle stelle e tante stelle appariranno, dal 16 al 27 maggio, sul red carpet della Croisette. Ovvio, protagonista assoluto resta il cinema. E per questa 76esima edizione, tra i film in concorso, in gara troviamo anche 3 titoli italiani: La Chimera di Alice Rohrwacher, Rapito di Marco Bellocchio e Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti. Sarà un bel vedere, su quegli schermi.

Ma sarà un bel vedere anche per quanto riguarda gli abiti delle celebrità. L’elenco dei personaggi che appariranno sul celebre tappeto rosso è da urlo: giusto per dare un “assaggio”, tra gli altri, sono attesi Johnny Depp, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Adrien Brody, Natalie Portman, Ben Affleck, Cate Blanchett, Jude Law. La madrina è Chiara Mastroianni. E poi? Non ci resta che gustare lo spettacolo insieme, con tutto quello che c'è da sapere su Cannes 2023 a tema migliori look avvistati sul red carpet. E l'appuntamento è day by day, ovviamente. Iniziamo!

La cerimonia di apertura

Sarà ormai una sorta di tradizione, sarà una forma di scaramanzia: fatto sta che il Festival di Cannes parte sempre con il freno a mano un po’ tirato, quanto a look. E questa edizione è una conferma. Le star onorano i grandi classici – a cominciare dall’abito a bustier con gonna vaporosa – ma si lasciano anche tentare da alcune tendenze moda, in primis i giochi di trasparenze. Sono poche ad alzare il tiro: un plauso quindi a Fan Bingbing per le audaci e “ruggenti” stampe del suo vestito, a Elle Funning per il corpetto futuristico, ad Alessandra Ambrosio per quel cappuccio spakling. E anche a Cindy Bruna, che si presenta con un completo giacca e pantalone dotato di dettaglio inaspettato.

Getty Images 1/16 ALESSANDRA AMBROSIO

Abito a sirena tempestato di paillettes con breve strascico e cappuccio (ELIE SAAB) Getty Images 2/16 FAN BINGBING

Long dress con corpetto, strascico e tigri stampate (CHRISTOPHER BU) Getty Images 3/16 PAOLA TURANI

Long dress a sirena con decorazioni ton sur ton e piume sul fondo (PAOLO SEBASTIAN) Getty Images 4/16 ELLE FUNNING

Abito con ampia gonna drappeggiata e bustino rigido argentato (ALEXANDER MCQUEEN) Getty Images 5/16 EMILIA SCHÜLE

Abito cut out bianco e nero effetto sheer (GUCCI) Getty Images 6/16 UMA THURMAN

Abito nude con spalline e ampia stola rossa (MAISON DIOR) Getty Images 7/16 GONG LI

Long dress a maniche lunghe, collo alto e gonna vaporosa (ALAIA) Getty Images 8/16 CINDY BRUNA

Completo mannish con maxi applicazione in chiffon (ACT N.1) Getty Images 9/16 CHARLOTTE CASIRAGHI

Long dress blu notte con decorazioni floreali 3D (CHANEL) Getty Images 10/16 BEATRICE BORROMEO

Abito in pizzo nude e nero con profonda scollatura (DIOR) Getty Images 11/16 CATHERINE ZETA JONES

Abito peplo rosso con profonda scollatura (ELIE SAAB) Getty Images 12/16 NAOMI CAMPBELL

Abito di paillettes silver (CELINE) Getty Images 13/16 ARAYA HARGATE

Long dress rosa con maxi gonna increspata e corpetto (JEAN PAUL GAULTIER) Getty Images 14/16 RAZANE JAMMAL

Abito bianco con corpetto vedo-non-vedo tempestato di cristalli (CHRISTIAN DIOR COUTURE) Getty Images 15/16 GUAN XIAOTONG

Long dress con ampia gonna nera a corolla e corpetto argentato (VALENTINO HAUTE COUTURE) Getty Images 16/16 POM KLEMENTIEFF

Abito con manica a guanto, spacco laterale, corpetto vedo-non-vedo e spalline a punta (VERSACE) PREV NEXT