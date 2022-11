E lisa Maino, classe '93, è una influencer e tiktoker di successo ma anche una icona di stile: il suo ultimo look vincente? Jeans con cerniera posteriore e body che lascia la schiena nuda

Classe ’93, Elisa Maino è una delle tiktoker più famose al mondo; oltre ad incantare i fan con balletti e video sul social del momento è anche una influencer diventata icona di stile. Su Instagram si diverte a condividere i suoi look; tra gli ultimi che hanno fatto parlare e attirato l’attenzione dei fan c’è il jeans con la cerniera posteriore.

Il look di Elisa Maino con i jeans con la cerniera posteriore è stato pensato per uscire a cena: proprio come la celebre icona di stile mostra; dopo uno scatto nel bagno del locale utilizzato come copertina l’influencer mostra anche la cena a base di sushi ma anche altri scatti che mostrano dettagli in più del suo look.

I jeans con la cerniera posteriore di Elisa Maino sono già una tendenza da copiare! Il taglio è dritto con un leggero spacchetto all’altezza delle caviglie e bordo sfrangiato. La cerniera decorativa posteriore presenta un inserto con logo e maxi tasche. Per enfatizzare ancora di più questo dettaglio, Elisa Maino ha scelto di indossare una maglia semplice total black frontalmente accollata ma posteriormente a schiena nuda, lasciando in mostra anche uno dei suoi tatuaggi.

Non fatevi ingannare però: i jeans con cerniera posteriore di Elisa Maino utilizzano questo dettaglio solo come decorazione; l’allacciatura del pantalone è tradizionale con bottone e zip frontale. Un look casual, quello di Elisa Maino ma con tocchi chic che lo rendono perfetto per una serata importante.

Per completare il look ha scelto un paio di sandali con tacco scultoreo e maxi plateau; ovviamente in nero per richiamare borsa, body e altri dettagli del look. Elisa Maino ci insegna con questo outfit come mixare elementi casual e sportivi, come il denim, con altri elementi più chic e ricercati.

Non poteva certamente mancare un po’ di luccichio: una maxi collana con frange illumina il viso di Elisa insieme ad una coppia di orecchini piuttosto importanti. Insomma, i jeans con cerniera posteriore di Elisa Maino sono un vero must e siamo certi diventeranno presto un tormentone; a dimostrarlo sono anche i tanti commenti positivi sotto al post, alcuni dei quali dimostrano interesse proprio per quel capo in denim.