I l fascino della giacca in denim conquista la stagione fredda e... le super modelle. Come sfoggiarla al meglio? Direttamente dagli street style, ecco come portarla senza temere le basse temperature

È per antonomasia il capo perfetto perché versatile e senza età. La jeans jacket non passa mai di moda ma quest’anno in particolare è più che un evergreen. Perché se prima la si archiviava durante i periodi più rigidi ora si sfoggia tutto l’anno. Sì anche di inverno, proprio come la top model Gigi Hadid. Il segreto? Sceglila imbottita e ti assicuriamo che il freddo sarà bannato per sempre.

Jeans jacket + cargo pants

Ora guarda e prendi appunti. Per rendere cool l’iconica jeans jacket basta davvero poco, tutto dipende dal mood che vogliamo sfoggiare. La modella americana durante una tranquilla passeggiata a New York per esempio ha scelto un outfit comfort chic dal mood sportivo, scegliendo di spezzare la sua tenuta total black con una giacca denim over con dettagli teddy firmata Icon Denim. Da provare. Smarcato l’effetto cozy, se il look ti dovesse sembrare ancora manchevole di qualcosa, allora potrai rendere il tutto ancor più hot grazie agli accessori. Gigi insegna: occorre un hat di New Era e una piccola borsa a bauletto. Il gioco è fatto ed è très chic.

Gigi Hadid con la jeans jacket

Ora vagliamo le alternative. Vuoi andare sul sicuro, ma con personalità? Allora il total denim è quello che ci vuole. Si ripresenta ogni anno sulle passerelle, a prescindere dalla stagione, perché casual e a prova di flash da street style. In più non potrai commettere nessun errore di styling, che sia lo stesso lavaggio o meno, l’accoppiata pants + jacket jeans non ti farà mai venire voglia di cambiarti. Ti ricordiamo però che puoi portarla anche sopra a una minigonna dello stesso tessuto, se è patchwork sarà subito un wow moment!

Total look di jeans patchwork

Chi dice che la giacca di jeans non cambia mai ed è quindi noiosa si sbaglia di grosso. Basta fare un rapido giro dei social per capire che è camaleontica e trasformista. Per la editor Caroline Issa per esempio è extra long, come un caldo cappotto, mentre per alcune it girl prende le sembianze di un puffy bomber. Il verdetto è scontato perciò: la jeans jacket imbottita è smart oltre a essere il capo passepartout del guardaroba!

Puffy jeans jacket + long skirt

Ti è venuta voglia di replicare il look di Gigi? O magari di provare a mixare la tua denim jacket con jeans o minigonna? Beh, non ti resta che ispirarti alla nostra gallery, con tutto quello che serve per fare tuo anche questo trend!

Jeans jacket 1/11 Jeans jacket imbottito (H&M) 2/11 Felpa grigia (ZARA) 3/11 Leggings modellanti (SKIMS) 4/11 Sneaker (NEW BALANCE) 5/11 Baseball hat (NEW ERA) 6/11 Pants a palazzo (RESERVED) 7/11 Jeans jacket con dettagli teddy (PRADA) 8/11 Borsa a bauletto (MANGO) 9/11 Skirt patchwork (DOLCE&GABBANA, via Mytheresa) 10/11 Shoes con tacco medio (ANCUTA SARCA) 11/11 Jeans (MAISON MARGIELA)