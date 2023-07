K aia Gerber celebra la bellezza della semplicità e ci conquista ancora una volta

Kaia Gerber incanta con le sue falcate ormai iconiche tanto quanto quelle di mamma Cindy, in occasione della sfilata Valentino Haute Couture. Classe e fascino non si possono comprare e la genetica della supermodella americana parla chiaro. Astro nascente della moda solo pochi anni fa, Kaia Gerber è ormai il volto di punta delle fashion campaigns più celebri del momento, dimostrando di essere molto più di una semplice nepo baby.

Kaia Gerber per Valentino Haute Couture

Ce lo ha confermato ancora una volta durante la settimana della moda Haute Couture di Parigi, in occasione della presentazione della PFW di Valentino Haute Couture. Kaia conquista meritatamente i flash dei fotografi presenti e il plauso del front row, ben consapevole di aver trovato la nuova "catwalk queen" contemporanea.



La semplicità è chic e la ventunenne erede naturale di mamma Cindy Crawford, la sublima al meglio, valorizzando uno degli outfit più belli della collezione. Capo chiave del look? La camicia bianca oversize che rivela una femminilità androgina e desisamente seducente che fa dell’abbottonatura in vita il suo tocco malizioso e sfrontato. E che dire dei jeans a vita alta modello boyfriend? Le sfumature di blue denim oltremare esaltate da uno scintillio di glitter preziosi rendono il capo simbolo dello street style, un esempio di raffinatezza e glamour.

Maxi orecchini e ballerine dorate

E poi c’è il valore aggiunto di Kaia, capace di nobilitare il tutto con il suo stile inconfondibile e la sua bellezza acqua e sapone che ha fatto scuola tra le giovani ragazze della generazione Z. Sofisticato, rigoroso, sensuale, chic e metropolitano allo stesso tempo, l’outfit presentato in passerella da Kaia Gerber ci regala un’ispirazione che esalta magistralmente la semplicità e la rende intramontabile.

Avete già avuto modo di dare un’occhiata agli accessori? Maxi pendenti stile chandelier e romantiche ballerine dorate con fiocco centrale sono stati gli elementi di stile scelti per valorizzare un look che in poche ore ha fatto il giro web. E non stentiamo a crederlo!

L’impronta del direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli è sempre catalizzante e ci mostra ancora una volta quanto l’esaltazione della semplicità sia capace di rendere impeccabile anche il look più essenziale.

Sono i dettagli a fare la differenza e grazie a loro possiamo fare la differenza anche noi delineando i nostri look. Tirate fuori dall’armadio i vostri migliori alleati fashion: camicia bianca e jeans, abbinateli ad accessori romantici, bon ton, ma d’effetto come gli orecchini chandelier e le ballerine con maxi fiocco centrale in versione glitter e divertitevi ad osare con la seduzione discreta, ma d'impatto, proprio come ci insegna la splendida Kaia!