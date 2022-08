I l giubbotto di pelle oversize sfoggiato da Kim Kardashian ci regala la perfetta ispirazione per il prossimo autunno (prendete nota!)

Come ogni fashion addicted che si rispetti, Kim Kardashian non segue le tendenze: le crea! E, se questo vi sembra ancora poco, oltre a dettare le sue regole per stupire ed essere sempre al TOP, la star dei reality e imprenditrice sa anche come giocare d'anticipo. L'ultimo look che Kim ha sfoggiato su Instagram è l'ispirazione per il prossimo autunno che aspettavamo, perciò prendete nota!

L'avevamo lasciata mentre sfidava il caldo con un leather look (pantaloni di pelle aderenti come una seconda pelle e crop top incrociato) - un vero must tra le celebs anche in estate -, stesso materiale che ha riproposto anche in un delizioso (e alternativo) matchy matchy con le figlie. E sì, ancora una volta è proprio la pelle a essere protagonista della nuova mise di Kim Kardashian. Stavolta, però, con delle Autumn vibes che ci hanno letteralmente travolto!

L'imprenditrice non rinuncia (almeno per il momento) alla sua lunga chioma biondo platino, che le conferisce un aspetto più glaciale ma decisamente d'impatto, colore perfetto per mettere in risalto la sua pelle ambrata e gli occhi scuri e profondi. E perfetto anche per risaltare l'arancione del giubbotto di pelle oversize indossato da Kim Kardashian. Si tratta di un modello aviator firmato Prada e decisamente diverso dal solito, viste le dimensioni che coprono anziché sottolineare le forme.

Lucido e con due grandi tasche sui fianchi, il mega-giubbotto è impreziosito da un cappuccio con pellicciotto color cipria rigorosamente sintetica. La Kardashian ormai da tempo ha vissuto la sua svolta animalista, dopo essere stata sommersa più volte dalle critiche, e ha giurato che avrebbe fatto scelte più consapevoli e nel rispetto degli animali. Un proposito decisamente encomiabile!

E sotto al maxi giubbotto di pelle? Anche qui non possiamo che ammirare le scelte di Kim all'insegna della semplicità. Il look si completa con una canotta bianca firmata Prada (come il resto dell'outfit) e una long skirt trasparente in un bel grigio perlato. Colore che, tra l'altro, fa da contrasto all'arancione del capospalla e al contempo conferisce all'insieme un tocco molto chic. Dello stesso colore sono gli stivali scamosciati a punta e con la zeppa "nascosta".

Rossetto opaco effetto nude e via: ringraziamo Kim Kardashian per l'ennesima ispirazione a osare, ma con stile!