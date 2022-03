K im Kardashian stupisce ancora una volta e alle sfilate sfoggia un look di Balenciaga con nastro adesivo giallo

In fatto di look sorprendono e fanno discutere, Kim Kardashian è da sempre una maestra. Se al suo stile controverso uniamo poi la voglia di innovare di Balenciaga il gioco è fatto: il risultato è un outfit realizzato con il nastro adesivo, divenuto già virale sui social

Regina della stravaganza, sempre in cerca di qualcosa di sensazionale, Kim, ospite della Paris Fashion Week, questa volta si è davvero superata, sfoggiando un look con scotch giallo…ovviamente griffatissimo! Proprio così: la Kardashian si è affidata alle mani degli esperti di Balenciaga che, anziché ago e filo, per creare il suo outfit hanno utilizzato nastro adesivo giallo.

Dopo aver fatto tappa a Milano, dove è apparsa alla sfilata di Prada indossando una tuta verde menta in pelle, la reginetta dei reality è volata in Francia, pronta stupire ancora. Ospite di Balenciaga, brand con cui da tempo ha un rapporto di collaborazione e amicizia, Kim ha scelto un outfit davvero eccentrico con nastro adesivo giallo.

Su Instagram, Kim Kardashian ha condiviso gli step della preparazione, con gli esperti di Balenciaga impegnati a ricoprire il corpo dell’influencer con lo scotch da capo a piedi, creando una tuta. Il nastro con la scritta a caratteri cubitali della maison, è stato usato per ricoprire pure le scarpe e la borsa di Kim. A completare il look gli iconici occhiali da sole della maison e i capelli sciolti, effetto wet, pettinati all’indietro.

Non è la prima volta che Kim sfoggia outfit particolari grazie a memorabili collaborazioni con Balenciaga. Basti pensare alla maschera integrale, sfoggiata durante il Met Gala, o la tutina effetto seconda pelle con gli stivali incorporati. Anche in occasione della sfilata del brand, l’ex moglie di Kanye West ha optato per una tutina attillatissima, nera e interamente ricoperta con del nastro adesivo giallo molto simile a quello usato per le scene del crimine.

Il look, creato nel backstage della sfilata, è stato ideato interamente a mano e ha richiesto il lavoro dei designer di Balenciaga, pronti a riprodurre uno dei capi apparsi in passerella. Avvolta da capo a piedi con lo scotch griffato, la musa della maison di certo non è passata inosservata e in tanti l’hanno immortalata. Non solo i fotografi presenti alla Fashion Week, ma anche gli altri ospiti vip, come Salma Hayek che non ha resistito alla tentazione di farsi fotografare con la star dei reality.