Kim Kardashian, matchy matchy super chic con la figlia: una coppia top

I n prima fila alla sfilate di Parigi, Kim Kardashian e la figlia North hanno incantato tutti con un look matchy matchy di ispirazione steampunk

Buon sangue non mente! North West, figlia di Kim Kardashian è già una icona di stile e partecipa alle sfilate più cool proprio in compagnia della sua mamma. In questi giorni sta facendo parlare il look super chic e matchy matchy che Kim Kardashian e sua figlia North West hanno indossato alla sfilata parigina.

In prima fila alla sfilata di Jean Paul Gaultier per vedere da vicino le collezioni haute couture dell’autunno inverno 2022 2023, le due hanno attirato l’attenzione dei fotografi con outfit abbinati ed estremamente glamour.

La scelta del look coordinato è studiata nel dettaglio: gessato in bianco e nero per entrambe. Kim Kardashian, favolosa, indossa un abito attillato con patch effetto naked sul seno. A completare il tutto troviamo accessori metal come il girocollo e le catenelle che richiamano piercing e orecchino. Un paio di occhiali da sole dal tocco retrò danno poi un tocco in più.

Il look di North è invece pensato in ottica bambina: gilet, camicia bianca e ovviamente l’iconica stampa gessata per creare l’abbinamento matchy matchy. Accessori molto simili anche per la piccola che completa il tutto con un cappellino tres chic!

Le due hanno attirato tutta l’attenzione di fotografi e spettatori durante il fashion show grazie al look coordinato in stile steampunk. Il vero pezzo forte? Sicuramente il piercing al naso con catenella collegato agli orecchini e con un drappeggio di collane.

Kim e North dimostrano che il trend di mamma e figlia vestite in abbinamento è ancora super glam purché venga realizzato tenendo in considerazione le età di ciascuna e le caratteristiche fisiche per valorizzarsi al massimo. Kim, ad esempio, con un abito attillato mette in evidenza la sua iconica figura a clessidra risultando seducente.

North invece, sembra mostrare il lato più rock e alternativo grazie anche alla scelta di anfibi intrecciati abbinati alla gonna asimmetrica e gessata. Non si tratta della prima volta abbinata per le due; i look matchy matchy piacciono proprio a mamma e figlia che sembrano condividere l’amore per la moda e quello per le luci delle prime file.

Presente all’evento anche la nonna di North e mamma di Kim che, come si può vedere da uno degli scatti sul carosello di Instagram indossa un completo blazer pantalone in nero spezzato da una t-shirt a righe bianche e azzurre.