H a senz'altro ereditato l'amore della zia Lady Diana per la moda, Kitty Spencer: con i suoi outfit e con il suo stile è ufficialmente diventata una delle fashion icons più amate degli ultimi anni

La classe non è acqua, ma in questo caso ha sicuramente il sangue blu: ce lo dimostra Kitty Spencer su Instagram, dove non solo ci incanta e ci fa sognare con i suoi straordinari outfit, ma dimostra tutta la sua passione per la moda.

Una passione ereditata dalla zia Lady Diana, che per anni ha influenzato il mondo del fashion con capi haute couture (e non solo) indossati con quella stessa grazia ed eleganza che Kitty mostra ancora, affermandosi come una delle più incantevoli icone di stile del momento.

Nata nel 1990, Katherine Eleanor è conosciuta da tutti come Kitty, ed è la figlia di Charles Spencer, il fratello minore di Lady D. Occhi chiari e capelli biondi, è cresciuta in Sudafrica, ma ha un legame fortissimo con l’Italia. Kitty infatti ha studiato storia dell'arte a Firenze, specializzandosi poi in Luxury Brand Management e iniziando una carriera come modella.

Lo stile di Kitty mescola eleganza, glamour e un pizzico di creatività. Raffinata e bellissima, la Lady british che ama l'Italia è una vera e propria regina di stile da copiare subito.

Una sposa da sogno

Nel luglio 2021, Kitty ha coronato il suo sogno d’amore sposando Michael Lewis, imprenditore, milionario e proprietario di Foschini Group, colosso che racchiude oltre 3000 brand. Per la sontuosa cerimonia (che non aveva nulla da invidiare agli altri Royal Wedding), la Lady inglese ha scelto di affidarsi a Dolce&Gabbana. I due stilisti, amici di Kitty, hanno confezionato uno splendido abito da sposa bianco e in pizzo, capace di regalarle una silhouette regale grazie al maxi strascico e alla gonna in tulle.

Sportiva e super fashion in Provenza

Kitty, anticonformista e it-girl, ha una passione non solo per la moda, ma anche per l’equitazione. Pantaloni aderentissimi a sigaretta e giacca a doppio petto sono gli elementi che rendono perfetto questo look sfoggiato in Provenza e firmato Ralph Lauren. Il tocco di classe? La cinta che mette in evidenza la vita sottile della modella.

Eleganza e dolcezza d'altri tempi

Il rosa cipria è senza dubbio il colore preferito di Kitty Spencer. Una nuance discreta, ma perfetta per esaltare il biondo della sua chioma e l’incarnato chiarissimo. Il bello dei look di Kitty? Non soo mai castigati, ma super femminili, grazie a pochi semplici dettagli. Ad esempio la modella e nipote di Lady D adora le trasparenze e le maniche sottili, aggiungendo un pizzico di sensualità grazie allo spacco della gonna. Con questo abito Gucci è decisamente stupenda!

Romantica e incantevole a Capri

Kitty adora i fiori, forse proprio per questo Dolce&Gabbana è fra i suoi brand preferiti. Su Instagram la vediamo a Capri con un look in stile Dolce Vita. La gonna plissettata e il corpetto senza spalline le regalano l’allure di una diva d’altri tempi. A completare il look accessori gold, una coda bassa impeccabile e ovviamente l’abbronzatura.

Retrò e bohemienne in riva al mare

Lo stile boho ha contagiato pure Kitty Spencer che con i suoi look ci svela come indossarlo. Maniche ampie, una gonna leggera e dettagli cut out rendono questo abito Zimmermann perfetto per la nipote di Lady Diana. Fiori ed elementi in pizzo fanno la differenza, così come il maxi chignon, strettissimo ed elegante.

Rock & chic per beneficienza

Proprio come zia Lady Diana, anche Kitty sa benissimo che il nero non passa mai di moda. Grazie alla sua passione per il fashion però sa reinterpretare in modo originale questo colore. Come? Ovviamente optando per un corpetto senza spalline e con trasparenze, impreziosito da un fiocco romantico sotto cui si apre una gonna con strascico destrutturata. Che dire: so chic!

Impeccabile alle corse inglesi

Quando si parla di moda abbinare i colori nel modo giusto è fondamentale. Lo sa bene Kitty Spencer che per la sua apparizione al Melbourne Cup in Australia ha scelto un abito blu oltremare di Myer. Un modello aderente e senza spalline abbinato ad un cappellino con retina super glamour, scelto sulle orme di zia Lady Diana.

Business Woman a Milano

Business woman con un tocco di originalità, Kitty ci insegna come unire comodità e fashion anche in ufficio. Questo look di Alberta Ferretti è un capolavoro di stile, con pantaloni comodi (con tanto di risvolto che svela gli stivaletti scamosciati), giacca e camicia con volant.

Pura eleganza a Venezia

Sandali silver, pantaloni e lupetto sbracciato con un morbido collo alto: a Venezia, Kitty Spencer si trasforma in una diva di Hollywood con tanto di occhiali da sole. Il tocco di classe all’outfit Ermanno Scervino lo regala grazie al colore: un fucsia acceso. Scelta audace, ma azzeccatissima. Brava Kitty!

Ethnic Chic a Perth

Lo stile di Kitty Spencer si arricchisce da sempre con richiami ai look di Lady Diana. Così capita spesso di ammirare la Lady inglese con outfit elegantissimi e chic, curati in ogni dettaglio. Come nel caso di questo abito Temperlay London, un capolavoro di trasparenze e ricami.