U n look circus favoloso e pezzi imperdibili: Lady Gaga sul set di Joker è una super glamour Harley Quinn

Il look circus di Lady Gaga sul set di Joker è decisamente favoloso e si prepara a fare tendenza. La cantante e attrice è apparsa nelle prime scene del sequel di Joker, dove vestirà i panni di Harley Quinn. Per lei un outfit favoloso: corpetto con motivo a scacchi, minigonna di pelle nera e giacca rosso fuoco.

Immancabile il clown contouring sul volto per aiutarla a calarsi nei panni della psichiatra affascinata dall’oscuro Joker. La popstar infatti è fra i protagonisti di Joker: Folie à Deux, il nuovissimo film diretto da Todd Phillips. Le riprese sono iniziate qualche giorno fa nel cuore di New York, ma le prime immagini del set hanno iniziato a circolare solo ora. Nella clip vediamo Lady Gaga splendida nel suo look circense mentre cammina scortata dai poliziotti verso un palazzo governativo. Intorno a lei una folla di clown che protestano con cartelli in cui leggiamo: “Giustizia per Joker” e “Joker libero”.

Il look di Lady Gaga è opera di Arianne Phillips, costumista di fiducia di un’altra popstar famosissima, Madonna, e candidata più volte agli Oscar. Per girare una delle scene più importanti del film, la stilista ha scelto un look molto particolare e con pezzi ricercati: una giacca scarlatta, avvitata e perfetta per esaltare il punto vita, abbinata a un top con scacchi e diamanti. Favolosa la gonna di pelle nera che resta un must sia d’estate che d’inverno, da sfoggiare con collant elaborati come quelli scelti da Lady Gaga.

Harley Quinn ormai da tempo è diventata un personaggio entrato nell’immaginario. Complice l’interpretazione di Margot Robbie che è stata in grado di darle un’identità ben precisa, grazie ad un outfit e un beauty look difficili da dimenticare. Protagonista di piani diabolici, grintosa, ma con un lato un po’ infantile, Harley Quinn è l’eroina fashion che ci serviva. Impossibile non restare rapiti dal suo favoloso look da bambolina rock con shorts arricchiti da paillettes, calze strappate e bomber di seta. Immancabile poi il make up smudged, sensuale e con un effetto “giorno dopo”, accompagnato dai codini bicolor nelle tonalità rosa quarzo e azzurro serenity.

La versione Harley Quinn di Lady Gaga, diversamente da quella di Margot Robbie sarà più glamour con capi ricercati e una palette di colori ben precisa. Rosso e nero sono i colori dominanti nel look della popstar e attrice, abbinati al bianco che richiama il trucco stile clown.