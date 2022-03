L etizia di Spagna ha indossato una camicia in omaggio al popolo dell'Ucraina, dimostrando quanto possa essere dirompente la forza di un semplice outfit

Si può comunicare un messaggio o un'idea in tanti modi e Letizia Ortiz ci ricorda che anche la moda può essere un potentissimo vettore. Letizia di Spagna ha reso omaggio al popolo dell'Ucraina, vittima di una guerra ingiusta, indossando una camicia ricamata realizzata proprio dalle donne di quel Paese.

Un capo semplice ma che racchiude in ogni fibra di tessuto tutta la sapienza e la tradizione di un popolo. Letizia Ortiz non poteva scegliere modo migliore per prendere posizione di fronte all'orrore delle bombe e delle armi che stanno provando a piegare dei poveri innocenti. Regina di stile sì, ma anche di pace.

La splendida consorte del Re Felipe di Spagna è una donna forte, ben consapevole del potere che la sua immagine possiede per il proprio Paese e non solo. Un potere che sfrutta con sobrietà ed eleganza, restituendoci un'immagine di sé che non può far altro che renderci ancor più affezionati a lei. È ancor più significativo sapere che Letizia di Spagna ha indossato questa camicia dedicata all'Ucraina in un'occasione molto speciale. La Reina si trovava ad un incontro con la Fundación Mutua Madrileña, associazione che sostiene i gruppi sociali più svantaggiati.

Non una semplice scelta di stile, ma una presa di posizione chiara e decisa. La camicia (vyshyvanka in ucraino) si ispira ai costumi tradizionali del Paese al confine con la Russia e colpisce per la sua semplicità: scollo a barca, maniche morbide e due cordini bianchi da cui pendono delle nappe. Il tutto impreziosito dalla trama di ricami colorati sui toni caldi della terra.

Per dare risalto alla camicia, Letizia di Spagna ha abbinato pantaloni e accessori minimal. Da una parte i pantaloni neri a sigaretta firmati Hugo Boss, con una cintura larga in pelle ton sur ton. Dall'altra, invece, le classiche décolleté nere a punta e una clutch di Carolina Herrera. Un outfit equilibrato e praticamente impeccabile, ennesima lezione di stile della Reina.

Icona fashion, sovrana amata dal suo popolo, donna dalla parte delle donne e degli ultimi. Letizia di Spagna incarna tutti i valori e i pregi che una Regina dovrebbe possedere. E stavolta ci ha dato una lezione importante: una blusa non è soltanto una blusa.