Lily Collins torna a Parigi per Emily in Paris. E il suo look è un incanto romantic chic

L ily Collins torna a Parigi per la terza stagione di Emily in Paris e ci ricorda quanto sia cool con il flashback di un romantico e chic da sogno

Dopo le prime fortunate due stagioni, Emily in Paris torna a raccontarci le avventure di Emily, aka Lily Collins e soprattutto ci regala un flashback del suo favoloso guardaroba: ed è già chiaro che anche i nuovi episodi detteranno le tendenze delle prossime stagioni.

Un look romantico e chic, che senza apparire banale o frivolo, gioca sui contrasti con colori pastello e con le sovrapposizioni di denim di tulle, abbinati a un giacchino color fluo che dà un tocco grintoso, incarnando alla perfezione lo stile di Emily in Paris.

La prossima stagione? All'insegna dei contrasti!

Dagli stivali al ginocchio scamosciati color lilla (che slanciano la figura), al contrasto tra il tulle e il denim, fino alla giacca rosa fluo, il look che Lily Collins ha condiviso in anteprima sul suo profilo Instagram è un vero manifesto del contrasto tra materiali, volumi e colori.

Un look romantico e chic ma al contempo grintoso, che può essere facilmente ricreato con capi che già abbiamo nell'armadio, in mille varianti di colore: i vari strati, che sono la vera forza del look, sono anche perfetti per la prossima stagione e per farci stare comode e stilose anche con i primi freddi dell'autunno... un peccato dover aspettare la fine dell'estate per provare a ricrearlo!

Che Emily in Paris fosse diventata una serie che detta i trend della moda, un po' come lo furono anche Sex and the City o Gossip Girl, è ormai fuor di dubbio; ma la vera forza di questa fortunata serie di Netflix è proprio lei, Lily Collins e il suo modo leggero e trendy di reinterpretare lo stile della serie rendendolo alla portata di tutti.

E anche se non siamo a Parigi, in una terrazza davanti alla torre Eiffel, lo stile di Emily ci ispira e ci mette voglia di giocare, mixando fantasie, colori, tessuti e volumi, osando anche un po' ma soprattutto divertendoci, esattamente come farebbe Emily.

E che dire, aspettiamo con impazienza la terza stagione della serie parigina più cool di sempre, per farci ispirare dagli outfit da vera fashionista di Emily e mixarli al nostro stile di tutti i giorni - basta davvero poco!