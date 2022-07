Lily Collins risplende tra i fiori di lavanda: il suo look è super romantico

I l mix&match perfetto tra romanticismo e leggerezza? Lo sfoggia Lily Collins in uno scatto da cui prendere ispirazione a piene mani

Emily in Paris e Lily? In lavander! Eh sì, potrebbe essere il titolo di una nuova serie tv con protagonista la talentuosa Lily Collins e invece è semplicemente la didascalia di un delizioso scatto dell’attrice americana immersa in un romantico campo di lavanda.

Allure provenzale, stile etereo, pattern micro floreale e mood decisamente poetico, sono i dettagli di uno degli ultimi scatti postati su Instagram dalla protagonista della serie tv di successo Emily in Paris. Un vero e proprio trionfo di critica e pubblico che ha reso gettonatissimi tutto i luoghi in cui a Parigi, il personaggio interpretato da Lily Collins si trova a vivere le sue magiche esperienze.

Un look d'ispirazione francese

Ed è proprio il gusto francese che contraddistingue anche questi scatti dell’attrice. Effortless e romantico l'outfit sfoggiato da Lily Collins è un inno alla semplicità della vita e alla bellezza della natura. Scopriamolo nel dettaglio! Impegnata nelle riprese della terza stagione della serie che andrà in onda il prossimo anno su Netflix, la splendida Lily si concede una pausa dal set raggiungendo i meravigliosi campi di lavanda del sud della Francia, in una Provenza assolata che fa da cornice perfetta a questi scatti dall’aura vintage.

Vintage è infatti lo stile del miniabito con pattern micro floreale e maniche a sbuffo scelto dall’attrice americana. Una cromia bianco latte sublima la decorazione delicata sui toni del beige, del giallo, del verde e del rosa antico a cui l’interprete di Emily in Paris non abbina nessun accessorio ad eccezione dello scrunchie.

La tendenza scrunchies

Versatile e pratico lo scrunchie non è più soltanto un elemento da utilizzare in maniera meramente funzionale, ma è un vero trend del periodo. Il suo successo negli anni ‘80 e ‘90 riprende il sopravvento anche quest’anno grazie soprattutto agli esperimenti di stile della generazione Z che ha reso lo scrunchie un accessorio di stile a tutti gli effetti.

E Lily Collins lo sa bene e ha deciso di sfoggiarlo al polso evitando di indossare altri bijoux. Niente orecchini, bracciali, collane e anelli. Un look super naturale e fresco perfetto da indossare anche in spiaggia. Parola di Emily in Paris o meglio, di Lily in lavander!