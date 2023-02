L izzo risplende, conquistando il party di apertura della Milano Fashion Week 2023 e ci regala un look esplosivo!

Frange e bagliori argento: Lizzo inaugura la Milano Fashion Week 2023 con il suo stile esplosivo, anticipando i trend più hot della prossima stagione. La cantante si è esibita durante il party di apertura della Settimana della Moda, sfoggiando un look favoloso e un’energia travolgente.

Per l’occasione infatti la popstar ha indossato un body argento, dal taglio futuristico, con corpetto e cut-out sul seno, arricchito da maxi frange. Tanti i must have da copiare, primo fra tutti l’argento, uno dei colori che ci traghetterà verso la primavera-estate 2023. Una nuance che cattura la luce ed è una vera e propria dichiarazione di guerra al nero. Una ribellione che illumina qualsiasi capo, riflettendo e avvolgendo il corpo con lampi metallici.

Non a caso l’argento rappresenta, a detta delle it-girl, l’antidoto perfetto per salutare l’arrivo della primavera e dire addio a un guardaroba monocromatico. Il bello dell’argento è che coniuga lusso e rigore in modo perfetto, adattandosi a qualsiasi tipologia di capo. L’abito a sirena argentato è un capolavoro da sfoggiare nelle serate estive (e non solo), mentre il top rigido metallizzato è un pezzo jolly da abbinare in tanti modi diversi, favoloso sia con le mini skirt che con i pantaloni basic.

Audace e dinamico, il colore argento ci regala una nuova idea di femminilità. L’intento, come ci svela anche Lizzo, è quello di farsi notare e catturare l’attenzione, grazie ai tessuti metal. L’imperativo? Iniziare a sfoggiare questo colore già da ora. Come? Sfruttandolo a piccole dosi. Ad esempio utilizzandolo per illuminare il nero o abbinato a mise vitaminiche. Il segreto in più per usarlo al meglio è solo uno: rigore di giorno, party look di notte.

Una tendenza super hot a cui Lizzo ha deciso di abbinare il trend delle frange. Approdate in passerella qualche mese fa grazie a numerosi designer, le XXL fringing sono ormai diventate un must. Festaiole, sofisticate, sinuose e chic, sono l’ideale per dare un twist a qualsiasi look. Ciò che le rende eccezionali è che si possono abbinare e utilizzare in tantissimi outfit diversi. Le frange big sono favolose con gli abiti crochet, a sfiorare il pavimento in bagliori scintillanti, sono l’ideale anche con gonne lunghissime. E che dire invece dei top aderenti con plumage, cristalli e frange? So chic! Insomma, come rivelato da Lizzo, le frange ci salveranno il look nella prossima stagione, adornando abiti, gonne e crop top, ma soprattutto facendoci sentire delle star!