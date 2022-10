Super chic e colorato: il look di Aurora Ramazzotti per il baby shower è top

C olorato e super chic, ma anche eccentrico: il look di Aurora Ramazzotti al baby shower è un concentrato di stile

Emozioni e un look colorato: Aurora Ramazzotti ha conquistato tutti al baby shower, svelando ancora una volta di avere un grande fiuto per la moda. La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti diventerà presto mamma. Aspetta infatti un figlio dal compagno Goffredo Cerza, una gioia infinita per la conduttrice e modella che ha voluto condividere la notizia su Instagram.

Se per annunciare la gravidanza, Aurora aveva scelto un video divertentissimo, per svelare il sesso del bebè ha optato per un classico baby shower organizzato dall’amica del cuore Sara Daniele. Su un prato, amici e parenti hanno brindato, sfidandosi a un divertente gioco di tiro alla fune con il team girl da una parte e quello boy dall’altra. Presenti al party non solo Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ma anche Marica Pellegrinelli, ex moglie del cantante, con il nuovo compagno William Djoko, e le piccole Celeste e Sole.

Per l’occasione Aurora Ramazzotti ha scelto un look autunnale e coloratissimo, con un tailleur pantalone viola e un cappello color zucca. Per completare l’outfit la giovane ha optato per un paio di occhiali da sole con catenella sulle sfumature del marrone. Sia la 25enne che la Hunziker hanno una vera e propria passione per i tailleur e ci regalano l’ispirazione giusta per affrontare l’autunno con stile.

Tutt’altro che serio, ma super chic e perfetto in ogni occasione, il tailleur pantalone, declinato in tanti colori, è il capo perfetto per affrontare la prossima stagione. Aderente o in versione XXL, il completo giacca e pantalone è ormai diventato un must. Un look gender fluid e camaleontico, da sfoggiare per portare un tocco di colore anche con le temperature rigide.

Il bello di questo capo è che si adatta a moltissime esigenze per creare tanti look, da quelli più eccentrici a quelli chic. Nella versione colorful l’obiettivo è abbinare camicie, maglie, accessori e capospalla, puntando sulla stessa nuance per tutti i pezzi e creando un outfit monochrome. Nella seconda versione invece – che ricalca quella di Aurora Ramazzotti – tocchi di colore spezzano la monotonia cromatica.

Sneakers, borsette, occhiali e foulard regalano quel pizzico di eccentricità che rende il look indimenticabile. L’idea in più per sfoggiare il tailleur? Un grande classico rivisitato, come il teilleur pantalone a quadri o gessato, ovviamente colorato per un outfit britsh pop assolutamente originale!