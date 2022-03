I l tailleur colorato di Michelle Hunziker è il look che ci serviva per salutare la primavera (e sentirci stupende!)

I tailleur colorato di Michelle Hunziker è il look che stavamo aspettando per affrontare con sprint la primavera. Ora che ci siamo finalmente lasciti alle spalle l’inverno è arrivato il momento di rinnovare capi e colori nell’armadio.

La primavera-estate 2022 d’altronde promette un’esplosione di tonalità accese, a partire dal tailleur che è la grande tendenza della stagione calda, da declinare in tanti colori diversi. Ce lo dimostra Michelle Hunziker che, da sempre al passo coi tempi, sfoggia su Instagram un look da sogno. Un tailleur turchese abbinato a un top arancio very cool!

Intramontabile e sempre glam, il tailleur è la quintessenza dell’eleganza ed è il macro trend del 2022. Dopo mesi (se non anni) difficili, fra lockdown e pandemia, è arrivato il momento della rinascita. Un risveglio che passa anche attraverso i colori che diventano saturi e accesi, capaci di farci brillare. Se il nero resta un grande classico, l’armadio si arricchisce di nuance inedite come il verde smeraldo, l’arancio aragosta, il giallo limone e il rosso pompeiano.

Colori che arricchiscono soprattutto i completi giacca e pantalone, un pezzo che non può mancare con l’arrivo della primavera. I tailleur colorati puntano sfumature audaci e brillanti, ma si possono declinare pure in colori pastello. Lo scopo? Rendere meno “rigido” e più giocoso un capo considerato da sempre da ufficio. I nuovi modelli sono super comfortable, con tagli più wide, in tessuti leggerissimi e più simili a un pajamas che a un austero completo da ufficio.

Gli abbinamenti – è presto detto – sono infiniti. Il tailleur colorato, come ci dimostra Michelle Hunziker, diventa sensuale e sbarazzino, ma al tempo stesso elegante, grazie al crop top. Basta quest’unico pezzo, indossato sotto la giacca, per regalare grande femminilità, lasciando la pancia scoperta (proprio come in un altro look che abbiamo amato tantissimo di Alessia Marcuzzi). Chi vuole puntare su qualcosa di meno audace, ma ugualmente glamour, potrebbe scegliere una camicia in seta oppure un corpetto in pizzo.

A fare la differenza, come spesso accade quando si parla di look, sono senza dubbio i dettagli e gli accessori. E se Michelle Hunziker opta per dei deliziosi sandali che richiamano le sfumature dei bottoni del tailleur, con questo outfit sono perfette pure le décolléte lace up o, in alternativa, sneakers e stivaletti. L’importante è divertirsi e sperimentare, lasciandosi ispirare da una stagione che porta con sé cambiamenti, sole e tanta voglia di ricominciare a sorridere.