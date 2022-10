Sensuale, fiorito, dark: il look di Chiara Ferragni per il compleanno di Fedez è un incanto

S ensuale e grintosa, Chiara Ferragni festeggia la sua dolce metà con un look decisamente cool

Fedez ha compiuto 33 anni e Chiara Ferragni lo ha festeggiato sfoggiando una mise super sexy!

La coppia d’oro dell’era digitale, non smette di macinare consensi e traguardi e il compleanno di Fedez ha rappresentato l’ennesima occasione per mostrarsi uniti e felici più che mai, soprattutto dopo aver affrontato insieme i problemi di salute che hanno colpito il rapper ormai diversi mesi fa.

Un compleanno di rinascita quello festeggiato il 15 ottobre dal cantante milanese che ha visto la presenza di tanti amici e volti noti dello spettacolo, ma a brillare è stata lei, l’indiscussa regina moderna di stile, la nostra Chiara Ferragni. In tema di rinascita, la bella Chiara ha optato per un outfit che fa dei fiori il suo elemento centrale. Una mise che sboccia, come sboccia una nuova vita, e lo fa con grinta e sex appeal davvero unici.

Due omaggi per un unico look

La cromia è una, il total black, le ispirazioni sono due. La prima, inno alla rinascita con dettagli floreali sulla parte anteriore e la seconda è un omaggio al film Grease e al personaggio di Sandy. L’imprenditrice digitale, ha infatti reinterpretato l’iconico look della compianta Olivia Newton-John nell’iconica scena del luna park del film tratto dal musical omonimo. Spalle scoperte, intreccio anteriore e posteriore in maglina sottile e pantaloni dal fit attilato che si aprono sulla parte finale da cui fanno capolino delle decolleté con punta rock decisamente affilata.

E che dire della chioma della bella Chiara? Forever blondie, proprio come Sandy, incornicia un viso illuminato da un make-up focalizzato sull’intensità degli occhi. Smokey eyes profondo e sensuale sui toni del grigio, rossetto mattone, terra per scaldare l’incarnato e orecchini pendenti per donare ancora più luce all’intero look. La pochette scelta è la Chiara Ferragni Vicky Bag, con strass, perfetta per l’occasione. Et voilà, anche questa volta la nostra Chiara non sbaglia un colpo!