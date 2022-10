C ome si può essere contemporaneamente comode e casual ma anche chic ed eccentriche? Ce lo spiega Chiara Ferragni con il look che ha sfoggiato per la sua prima volta a Sanremo

Dopo l'annuncio arrivato all'improvviso (e che ci ha lasciato a dir poco emozionate), Chiara Ferragni è volata a Sanremo per il suo primo ingresso ufficiale al Teatro Ariston, dove condurrà insieme ad Amadeus alcune puntate del Festival della Canzone Italiana (nel 2023). Considerati i mille volti dell'influencer, possiamo dire che il ruolo di co-conduttrice era forse l'unico che ancora le mancava all'appello e, per inaugurare questo nuovo capitolo della sua vita, la dolce Chiara ha scelto un look super sportivo ma con quel tocco chic che non guasta mai.

Le foto condivise su Instagram parlano da sé. La prima tappa a Sanremo di Chiara Ferragni è all'insegna della comodità, come del resto si addice a una normale (e faticosa) giornata di lavoro. Ci certo potevamo aspettarci uno dei suoi look audaci e pieni di trasparenze e dettagli cut, come ci ha abituato negli ultimi tempi, ma ormai abbiamo imparato a conoscere l'imprenditrice e influencer. E - dobbiamo ammetterlo - riesce sempre a stupirci, anche in un'occasione importante come questa e su un palco prestigioso e ambito come l'Ariston.

Rompendo (come sempre) gli schemi, la Ferragni ha scelto di indossare una felpa oversize firmata Balenciaga dallo stile super rock, con cappuccio e tasconi laterali e che riprende l'iconico logo della band Metallica. L'abbinamento perfetto? Ma naturalmente con un paio di ciclisti aderenti e total black, che sono praticamente la quintessenza della comodità di gran tendenza tra le celebs.

Ma è con le scarpe che Chiara Ferragni si conquista già il titolo indiscusso di regina di Sanremo: se il look total black è casual e sportivo, gli stivali sono eccentrici e danno una sferzata di colore semplicemente perfetta. Parliamo del modello Cagole di Balenciaga, che non sono altro che la versione footwear dell'iconica borsa borchiata prodotta dalla maison. Realizzati in pelle di agnello, Chiara li adora nella versione rosa bubblegum - di gran tendenza quest'anno, come dimostrano le "colleghe" Giorgia Soleri, Hailey Bieber e Cami Mendes - tanto da averli già indossati in altre occasioni. Del resto il rosa è il colore che ci fa tornare un po' bambine, ma che allo stesso tempo dona un tocco unico e speciale (oltre che allegrissimo) a ogni tipo di outfit, da quelli casual fino a quelli più eleganti delle occasioni importanti.

Tacchi a spillo, piccole borchie sulla punta e via: Chiara Ferragni a Sanremo ci insegna, ancora una volta, come rendere indimenticabile anche un semplice look sportivo!