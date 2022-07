Chiara Ferragni al LoveMi è l’esempio perfetto di un look sexy e gender fluid

S exy e androgino, l’ultimo look di Chiara Ferragni in occasione del LoveMi è un vero omaggio allo stile gender fluid con un quid di sensualità estrema

In più di ventimila a Milano hanno applaudito il ritorno sul palco della coppia J-Ax e Fedez , una rinnovata collaborazione artistica che ha stregato il LoveMi e che è stata applaudita dai tanti fan presenti e da una in particolare, la nostra Chiara Ferragni! Sempre impeccabile e assoluta anticipatrice di tendenze, la bella Chiara si è presentata all’evento con un look sexy e gender fluid che ha conquistato, in men che non si dica, migliaia di consensi social.

Su cosa ha optato l’imprenditrice digitale più celebre del pianeta? Su un look che si compone di due pezzi forti e due accessori che lo stravolgono completamente rendendolo, in un solo gesto, completamente diverso. Ed eccoli i pezzi che fanno di quest’outfit uno dei più commentati sul web.

Un outfit versatile che cela una sorpresa

La parte superiore del look della Ferragni vede come protagonista assoluto il top monospalla total black, un capo della collezione Adidas x Gucci, che fa della crasi visiva dei due brand il focus dell’intero capo. Un capo che impreziosisce un tailleur giacca pantalone dal taglio maschile, sempre della medesima collezione Adidas x Gucci, in una raffinatissima punta di grigio tortora. Una nuance sobria ed elegante che viene resa più strong e d’impatto dalla scelta di un accessorio davvero inaspettato.

Dalla giacca fanno infatti capolino due sensualissimi guanti in pelle che si ispirano al classico mitaine (il guanto senza dita d'ispirazione francese) ma che lo modernizzano donando un’aura trasgressiva e sexy grazie ai lacci e alla lunghezza che supera i gomiti. Un tocco eccentrico da vera diva perfettamente abbinato alla mini bag nera con borchie, decisamente rock.

Smokey eyes e labbra nude

E per quanto riguarda il make-up e l’hairstyle? Il focus è totalmente sugli occhi, enfatizzati da uno smokey eyes nero intenso, una base naturale e glow e un trucco labbra sui toni neutri del nude. Il viso è poi ulteriormente messo in risalto da una coda di cavallo impeccabile (e soprattutto anti afa!) dalla quale si intravedono due deliziosi orecchini a cerchio in oro. Un outfit decisamente gender fluid che ha catalizzato l’attenzione di tutti i presenti all’evento e che ha fatto in poche ore il giro del web!