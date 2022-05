P antaloni in pelle, strass e top: i look più belli dal week end di Chiara Ferragni in Sicilia per il suo compleanno

Look da sogno e una festa speciale: Chiara Ferragni ha deciso di celebrare il suo compleanno a Palermo, regalandosi un week end speciale insieme ad amici e parenti. In occasione dei suoi 35 anni, l’influencer e imprenditrice digitale è volata in Sicilia.

Dopo la cena, con il tradizionale brindisi a mezzanotte e la torta, Chiara ha vissuto giornate a turista, visitando i luoghi storici della città, dalla Palazzina Cinese alla Cappella Palatina, passando per il Palazzo dei Normanni e Palazzo Butera alla Kalsa.

I monumenti e gli angoli più belli di Palermo hanno fatto da sfondo agli scatti pubblicati su Instagram, ma soprattutto ai look di Chiara Ferragni. Per il suo compleanno infatti la moglie di Fedez ha sfoggiato tanti outfit diversi, uno più bello dell’altro.

Fashion anche in viaggio, sul volo che l’ha condotta a Palermo l’influencer ha scelto un look comodo ed easy. Jeans mom fit – a vita alta, con gamba diritta e aderente sui fianchi – e maglia leggera color crema e una giacca di pelle per proteggersi dall’aria condizionata. Un outfit tanto semplice quanto d’effetto che ha inaugurato il lungo week end di compleanno della Ferragni.

Arrivata finalmente a Palermo, Chiara si è tuffata immediatamente alla scoperta delle meraviglie della città. Per la sua visita a Palazzina Cinese e Palazzo Butera, la mamma di Leone e Vittoria ha puntato su pantaloni in pelle neri, perfetti per avvolgere le sue lunghe gambe ed esaltare la silhouette. Hai pants black ha abbinato una maglia elegantissima con scollo all’americana. Il tocco di stile? Il trench verde, per salutare l’arrivo della bella stagione e l’esplosione di colori che ci accompagnerà nei prossimi mesi.

Ma Chiara ha dato il meglio di sé per la sua prima serata fuori a Palermo. Dopo una cena con gli amici e le coccole ai figli, la Ferragni si è regalata una serata romantica con Fedez fra le vie della città. Pronta a stupire, l’influencer ha indossato un pantalone trasparente e morbidissimo, abbinato a un micro bikini in cristalli. Un look very chic, impreziosito da sandali con schegge di luce e una mini bag con paillettes. Nel corso della serata, quando le temperature sono calate, Chiara si è riparata dal freddo grazie a un chiodo in pelle, dando un tocco di rock al look.

Poco dopo però a stupirla è stato il marito Fedez che le ha scritto un romantico biglietto. “Grazie per essere la mia roccia, la compagna di viaggio migliore che si possa desiderare – ha scritto il cantante -. Grazie per essermi stata accanto in questo momento difficile. Per sempre tuo, F".

Giusto il tempo di un bacio che Chiara ha cambiato di nuovo look. Per la cena di gala organizzata nell’elegante cornice del suo albergo palermitano infatti la Ferragni ha scelto un outfit total black firmato Miu Miu. Un abito creato su misura per lei, composto da un crop top strapless e una gonna in raso e a vita bassa. Tessuti preziosi decorati con ricami floreali, accompagnati da guanti trasparenti sino al gomito, perfetti per dare una marcia in più all’outfit.

Nel corso della serata, la fashion blogger ha brindato con gli invitati, dalla sorella Valentina Ferragni allo storico truccatore Manuel Mameli, sino alla migliore amica Chiara Biasi. Immancabile la torta personalizzata che riportava una frase che è il motto della festeggiata: "Make a wish and make it happen", ossia "Esprimi un desiderio e realizzalo".

I cambi look di Chiara non si sono fermati qui, regalandoci tante ispirazioni. L’outfit scelto per la visita a Palazzo Gangi, ad esempio, si è rivelato spettacolare. Top monospalla, cinta in pelle ton sur ton e pantaloni avana a palazzo. Le scarpe scelte? Delle sneaker total white, perfette per dare un tocco sporty chic all’intero look. Anche in questo caso, quando il sole è calato, la Ferragni ha indossato un altro capo abbinato: un blazer in pelle oversize.

E fra le ultime cartoline della vacanza dei Ferragnez in Sicilia scoviamo l’ultimo look dell’imprenditrice digitale. In uno scatto in cui sorride con la piccola Vittoria, Chiara esibisce un abito bianco con scollatura vertiginosa sulla schiena e stivali cuissard dello stesso colore.

“Sono felice di aver celebrato il mio compleanno con la famiglia e gli amici più cari”, ha commentato la festeggiata, che è tornata a Milano con tanti bei ricordi e la certezza di essere circondata dall’amore.