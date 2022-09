C hi lo dice che non puoi essere cool anche quando ti alleni? Via libera, quindi, agli outfit comodi ma che coniugano anche le ultime tendenze. Per darti la giusta motivazione e una buona dose di carica!

Obiettivo numero uno? Essere trendy anche in palestra, non ci sono dubbi!

Ecco perché un vero e proprio "refresh" ai gym-look è sempre una buona idea. Come? Bandisci gli outfit "ugly", bruttini insomma, e strizza l'occhio a uno stile più cool. Anzi, è proprio questa la regola numero uno per essere sempre al top. Anche perché, si sa, persino i look più sportivi oggi sono ugualmente instagrammabili (e le fashion influencer ne sanno qualcosa a riguardo!).

Fai, quindi, una vera e propria iniezione di positività e di energia per il rientro dalle vacanze. Partendo proprio dai look per la palestra (e non solo ovviamente, vale anche per allenarti con stile all'aperto così come a casa). Inserisci nella tua wishlist tutti i top, i pantaloni, i leggings, così come le sneakers che possano valorizzarti e farti sentire bene con te stessa.

Se da un lato ci sono tanti completi colorati (dai toni pastello ai neon), dall'altro potresti indossare anche le fantasie (ricorda che le righe sono fra le stampe più trendy già dalla scorsa primavera). E non solo. Avanti tutta anche ai capi che riportano i loghi dei brand sportivi o in tinta, per non sbagliare mai un colpo.

Anzi, avere il giusto gym-look (anche quando ti alleni) potrà essere il tuo prezioso alleato non solo per video e foto a prova di scatto su Instagram, ma finanche per trovare la giusta motivazione e la carica perfetta per ricominciare ad allenarti.

Tuta intera

Non solo una fashion influencer, ma anche una vera e propria fan dello sport e della palestra. Senza dubbio è fra le celebs che potrebbero darti la giusta carica semplicemente guardando anche le sue storie su Instagram mentre si allena. Di chi stiamo parlando? Ma di Chiara Nasti, ovvio!

Ed ecco che fra i suoi look non possono mancare i tanti completi sportivi (che poi lei trasforma in athleisure semplicemente aggiungendo alcuni accessori più chic). In questa foto, ad esempio, sfoggia una tuta intera dal profondo scollo a V abbinandola a una mini bag a tracolla. Perché si può essere trendy anche in palestra. E sì, anche con il pancione!

Coordinato con loghi

Via libera ai mix and match e ai tanti completi coord. Un esempio su tutti? Quelli logati come fa Caroline Daur. La regola numero uno? Senza dubbio è quella di essere comoda, scegliendo accuratamente modello e tessuto, per muoverti liberamente mentre ti alleni. La seconda è ovviamente quella di sfoggiare sempre qualcosa di ultra glam che ti faccia sentire bene.

Non sono poche le celebs che promuovono il workout e uno stile di vita sano. E che cosa hanno in comune? Se ci fai caso indossano sempre completi di tendenza. Gli outfit, quindi, sono studiati nei minimi dettagli (anche i più minimal).

A tutta fantasia

Per darti una sferzata di gioia e positività (ma soprattutto per partire con il piede giusto anche quando ti alleni!) potresti fare come Veronica Ferraro e indossare i completi a fantasia. Lei predilige i reggiseni e i leggings in tinta che riportano tante stelle stampate sul tessuto.

Il look che indossa è decisamente instagrammabile e il bello è che potresti sfoggiarlo tranquillamente anche fuori dalla palestra. D'altronde lo stile athleisure è fra i trend del momento, ergo una carta vincente. Basta solo aggiungere gli accessori giusti (come una borsa o un marsupio).

Total black

Parola d'ordine? Comodità, lo abbiamo già detto. Tutta quella di cui avrai bisogno per allenarti. Perché se è vero che è importante ciò che indossi (per essere cool anche in palestra) è altrettanto vero che dovresti preferire un abbigliamento che ti permetta di muoverti liberamente e di sentirti a tuo agio. Via libera, quindi, ai reggiseni sportivi o top che siano comodi, che sostengano adeguatamente. E che siano di tendenza, of course.

E se non vuoi "esagerare", fai come Emili Sindlev: punta pure su coord tinta unita, total black per la precisione. Ci penseranno poi le sneakers (o qualsiasi altro accessorio!) a darti quella nota in più di glamour.

Pastello mon amour

I completi a tinta unita sono sempre una carta vincente: senza dubbio le nuance pastello sono tra le più hot in palestra! E ben si sposano con uno stile più rilassato, comfy insomma, considerando che proprio grazie ai colori potresti avere la giusta carica mentre ti alleni.

In questo scatto, ad esempio, Valeria Lipovetsky sfoggia un reggiseno sportivo e lo abbina a joggers dal taglio morbido. Il tutto acquista coolness proprio grazie all'elemento colore: un delicatissimo verde chiaro. Up up up...su con gli esercizi (e con il tuo stile!).