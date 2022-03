Il look total denim di Federica Nargi? È il top per la primavera in arrivo!

F ederica Nargi ci ha sempre stupite con outfit in grado di valorizzare perfettamente la sua figura: stavolta, per passeggiare lungo le strade di Milano, ha optato per un look casual e total denim con un tocco glam perfetto per la primavera in arrivo

Un vero esempio di stile? Federica Nargi, che con un nuovo scatto su Instagram ci ha mostrato che è possibilissimo proteggersi dal freddo di fine febbraio/inizio marzo e, nel contempo, apparire curate e super cool con un look total denim e un capospalla lungo e caldo.

Possiamo dirlo senza sembrare di parte per la bellissima showgirl: il suo è l'outfit perfetto per il passaggio dall’inverno alla primavera, che spesso spaventa la maggior parte delle donne. E l'ispirazione sembra trovarsi a metà strada tra il celebre street style newyorchese e il bon ton milanese.

Infatti, la Nargi ha scelto di indossare un paio di jeans boot cat insieme a una camicia oversize in denim tenuta bloccata proprio dalla vita alta dei pantaloni, senza che però ci sia un effetto rigido. Le parole d'ordine sembrano essere morbidezza e comfort, con la camicia lasciata sbottonata sul davanti per mostrare il top sportivo (e il décolleté).

All'accoppiamento in denim la Nargi ha abbinato degli anfibi neri dalla suola spessa, gettonatissimi e sempre eleganti (poi, se si occhieggia allo street style con gli anfibi raramente si sbaglia), indossati insieme a dei calzini corti di colore blu che richiamano proprio il colore del denim (e del top).

In apparente controtendenza, poi, drappeggiato sulle spalle, Federica ha indossato un lungo capospalla grigio. Potrebbe sembrare un azzardo, un accostamento stridente con la tenuta street. Invece, il mash up funziona alla perfezione e viene persino coronato da un berretto con visiera e dalla sgargiante borsa rossa con gancio per la tracolla.

Da notare l'assenza di accessori: una scelta più che mai azzeccata, trattandosi di un'ensemble dalla vocazione sportiva e dall'anima casual, che pur strizzando l'occhio all'eleganza resta semplice e senza fronzoli.

«Never ever stop», ha scritto Federica nella caption. La showgirl è infatti sempre in viaggio in giro per l’Italia (e per il mondo) per lavoro o per piacere e, per lei, la comodità è assolutamente indispensabile. Senza mai dimenticare, ovviamente, un tocco glamour, nel caso qualche fan la incontrasse per strada e le chiedesse un selfie!

I numerosi fan di Federica si sono subito sbizzarriti nei commenti e, come spesso accade nel suo caso, non ce n’è uno negativo. «Che spettacolo!» scrive uno di loro. «Lei tra le top», scrive un’altra, «va che stile!» rincara la dose una terza, in pieno stile milanese.