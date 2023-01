Energico e grintoso: Veronica Ferraro è la queen del city style

V eronica Ferraro si conferma regina dello stile urban con un look favoloso per affrontare i ritmi della metropoli

Grinta, energia e un pizzico di glam, Veronica Ferraro è la regina del city style con un look da copiare per muoversi in città. Un outfit che unisce comodità e fashion, seguendo le ultimissime tendenze. Ormai da tempo d’altronde le strade delle nostre metropoli sono diventate come delle passerelle da cui prendere ispirazione per uno stile che sia dinamico e al tempo stesso versatile.

Riunioni dell’ultimo minuto, appuntamenti, cambi di programma improvvisi e spostamenti da una parte all’altra: la città ci mette a dura prova ed è importante imparare a seguire il suo ritmo, trovando il look giusto. Per il suo outfit, Veronica Ferraro sceglie di giocare con i volumi e i tessuti, con un risultato d’avanguardia e very strong.

Il pezzo forte è senza dubbio il trench in pelle, lasciato aperto, tranne per un bottone. Sotto spiccano leggings black con effetto traslucido, abbinati ad un morbidissimo dolce vita. Imperdibili anche gli stivali: super caldi, con suola flat ed effetto teddy bear, rigorosamente bianchi. Uno stile favoloso e che non passa inosservato, capace di unire la comodità ai trend più in voga.

E se Veronica Ferraro resta la queen indiscussa del city style, creare un look urban non è difficile. Le regole da seguire infatti sono poche, ma essenziali: abbina capi basic con classici, appropriati di pezzi del guardaroba maschile e della palestra, mescola i volumi.

Innanzitutto punta sui dettagli per dare carattere ai tuoi look, fra tasche, fibbie, cerniere e intarsi. Metti nell’armadio una maglia oversize, con grafiche rock oppure loghi sportivi da accostare ai jeans, con colori e finiture differenti a seconda dei tuoi gusti. Non limitarti, ma prova a osare, come ci insegna Veronica Ferraro, scegliendo anche fantasie particolari come il tartan, l’animalier o il mimetico.

I capi in pelle sono super ricercati e ideali per creare un look urban. Scegli fra minigonne, pantaloni o leggings, aggiungendo un tocco wild all’abbigliamento durante le tue giornate in città. Il segreto in più? Abbina a questi pezzi capi in contrasto, come il dolcevita dell’influencer e amica di Chiara Ferragni. Infine non dimenticare gli stivali, calzature indispensabili per trasformarti una vera regina del city style. Punta su modelli che possano raccontare la tua personalità, senza aver paura di sperimentare e di osare con i materiali e i colori più stravaganti.