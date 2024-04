L e magliette con stampe e disegni non tramontano mai, anzi hanno rivelato una versatilità sorprendente. Infiniti gli abbinamenti possibili, risultato sempre glam. Ecco una selezione per la primavera estate 2024.

Cosa faremmo senza le nostre amatissime magliette stampate? Pezzi chiave dello street style, attraversano gli anni senza perdere appeal. Anzi, negli ultimi tempi hanno acquistato ulteriore fascino grazie al mix&match e all'exploit dello stile casual chic. Possiamo dire che, insieme ai top trasparenti, si posizionano in cima alla lista dei desideri, di questi tempi. E se le combo iper collaudate restano quelle con jeans, felpe e altri capi casual, ci piacciono da morire anche gli abbinamenti con blazer, trench, gonne mini e midi, gilet, pantaloni sartoriali. Persino gonne di tulle. I contrasti e le contaminazioni stilistiche, del resto, sono inviti a nozze per qualsiasi fashionista.

Quali le t-shirt stampate per la primavera estate 2024, dunque? Con quali pezzi possiamo arricchire la nostra collezione personale e creare nuovi outfit super glam? Non sentirti oppressa dall’imbarazzo della scelta: è vero che c’è da destreggiarsi tra centinaia di proposte, ma noi abbiamo già fatto una selezione di t-shirt donna da comprare online. Stampe, disegni, pattern… Divertiamoci!

T-shirt stampata + jeans + spolverino

Black&White

Cominciamo con una maglietta stampata essenziale ma originale, caratterizzata da scritte e disegni stilizzati. Black&white, soprattutto. Guardala: possiamo indossarla con tutto ciò che ci pare. Anche con un’elegantissima giacca smoking, per fare un esempio. Oppure, al contrario, con capi sporty e assolutamente informali. E non è priva di un certo romanticismo, non trovi?

T-shirt stampata + mini-skirt + shorts con guepière

Ironica

… Poi ci sono le magliette stampate ironiche, allegre, pure un po’ dissacranti. Che strappano sorrisi e alleggeriscono la giornata. Soltanto a infilarle, l’umore migliora. Abbiamo scelto un marchio che, in questo campo, ha pochi rivali. Una t-shirt che chiama in causa addirittura le storiche protagoniste delle favole!

Logo lettering

Un grande classico: le t-shirt con logo lettering. Minimaliste, di grande impatto, sono anche una sorta di dichiarazione d’amore nei confronti di un determinato brand. E a proposito di brand, eccone uno iconico. Che di certo non necessita di presentazioni. Questa maglietta Levi's va letteralmente a ruba!

Nostalgica (con allegria)

Hai un debole per la moda degli anni ’80? Bene, ecco una t-shirt che lo dice… a chiare lettere! Anche il design ci riporta a quel mood: la spalla scoperta e il vibrante contrasto di colori si traducono in un twist retrò che non passa inosservato. Sono disponibili altre tonalità, non ti resta che scegliere!

T-shirt con stampa a tema cartoon

Rock band

Sono tornate in auge proprio grazie alla riscoperta della moda anni ’80 e ’90: le magliette stampate che omaggiano le rock band storiche. Perfette per creare outfit urban e anche un po’ grunge, hanno un fascino cui è difficile resistere. Te ne mostriamo una che piace più di altre per un motivo preciso: il suo aspetto vissuto. Come fosse una maglia vintage, insomma!

Femminista

Non possiamo non mettere in questo check anche una t-shirt femminista. Proprio le stampe sulle maglie, del resto, in passato sono state importanti strumenti per le lotte legate all’emancipazione delle donne. Diventando veicolo per la diffusione di memorabili slogan quali (per esempio) The future is female e We should all be feminists. Te ne mostriamo una che non riporta frasi, bensì il volto di una donna che ha fatto la differenza: Frida Kahlo.

