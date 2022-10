Il maxi trench di Valentina Ferragni è la tendenza tutta da imitare

I l maxi trench di Valentina Ferragni è la tendenza tutta da imitare: il capo perfetto per un look strepitoso

Valentina Ferragni ci regala il look più bello dell’autunno, con un maxi trench di tendenza e tutto da imitare. Protagonista degli armadi per questa stagione e capospalla imperdibile, il trench non passa mai di moda grazie a praticità, charme classico e tessuti innovativi.

Era il 1851 quando John Emary, sarto di Regent Street, a Londra, creò un capospalla waterproof, chiamandolo acquascutum, termine che deriva dal latino e significa “scudo per acqua”. Utilizzato inizialmente dall’esercito britannico per proteggersi dalla pioggia, il trench conquistò ben presto un posto di tutto rispetto nell’universo della moda. Nel 1856 Thomas Burberry creò un modello tutto suo di trench, dando vita a un trend intramontabile.

L’arrivo dei primi freddi, in autunno, è l’occasione perfetta per tirare fuori dall’armadio il trench e creare look favolosi! D’altronde questo capo è l’alleato perfetto di trendsetter e fashioniste come Valentina Ferragi, sempre pronta a regalare spunti e ispirazioni per reinventare gli outfit.

Se il maxi trench è un must per questi mesi, la versione in vernice red è decisamente favolosa! Un’alternativa ai colori più classici, come nocciola, avorio, sabbia, ginseng e ancora gesso, champagne e ghiaccio. Per un effetto strepitoso, Valentina Ferragni punta su un mini abito con collant che sembra quasi scomparire sotto il trench. A risaltare sono gli stivali cuissard, rosso vernice proprio come il capospalla.

Quello sfoggiato dalla sorella di Chiara Ferragni su Instagram è senza dubbio il modello di trench più chic, ma non mancano altre declinazioni. Come il doppiopetto classico con bottoni e cintura a contrasto, ma anche i tagli destrutturati e le linee scampanate per evidenziare la silhouette. Il modello più rock? Quello con applicazioni metalliche. E se vuoi osare pure con i colori prova la versione black in vernice, blu oppure gialla, per farti davvero notare.

Come abbinarlo? Il connubio più chic è quello fra look total black e trench. Pantaloni a sigaretta, maglia girocollo e ankle boots sono l’ideale per mettere in risalto questo capospalla mitico da scegliere in rosso vernice, come Valentina Ferragni, o nella versione classica. Quando si parla di trench sono fondamentali gli accessori, perciò non dimenticare occhiali da sole oversize e borsa a mano. Da non perdere anche l’orologio e i bracciali, rigorosamente gold! Marinière e jeans sono invece i capi giusti per un look di ispirazione francese, mentre l’outfit business con il trench prevede blusa o camicia e gonna a matita.