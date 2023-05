I l look matchy matchy più favoloso dell'estate? Ce lo regalano Melissa Satta e Matteo Berrettini che sono semplicemente fantastici!

Melissa Satta e Matteo Berrettini ci regalano un look matchy matchy sul red carpet e sono semplicemente favolosi! Avevamo già intuito quanto la sintonia fra lo sportivo e la modella fosse forte, ma questo outfit di coppia sembra confermarlo ancora di più. Innamoratissimi e sorridenti, Matteo e Melissa hanno calcato il tappeto rosso dell’amfAR Gala, l’evento che si tiene in concomitanza con il celebre Festival di Cannes.

Per la loro apparizione di fronte ai flash dei fotografi la coppia ha puntato su un look matchy matchy total white. Melissa ha scelto un completo bianco ottico di Stella McCartney, con lingerie a vista sotto la giacca e una profonda scollatura impreziosita da gioielli. Favolose le scarpe e la pochette firmate Roger Vivier e impreziosite da strass.

Sarebbe bastato solo il look di Melissa per lasciarci a bocca aperta, ma a rendere tutto ancora più favoloso ci ha pensato Matteo Berrettini che ha scelto un outfit intonato con quello della compagna. Un completo avorio, elegantissimo by Boss, abbinato a delle scarpe stringate lucide. Impossibile non restare colpiti dalla sintonia fra i due che, con indosso i look matchy matchy, si scambiavano occhiate complici e sorrisi.

E se Diletta Leotta a Cannes ci ha svelato che la tuta cut out sarà il capo di cui non riusciremo a fare a meno, Melissa e Matteo anticipano una tendenza dell’estate 2023. Il bianco, colore principe della bella stagione, sarà infatti sempre più presente nel nostro armadio con total look white per affrontare tanto le calde giornate in ufficio quanto i party a bordo piscina.

L’ultimo trend infatti dice no alle mezze misure, per puntare su outfit bianchi o neri, casual oppure elegantissimi, ma sempre super strong. L’imperativo? Puntare su un total look come quello di Melissa Satta, che sia in bianco oppure – perché no – in nero. L’importante è che la scelta cromatica sia totale e rigorosa. I pezzi chiave da non perdere? Senza dubbio la camicia bianca, ma anche lo slip dress (che tornerà prepotentemente di moda) e la giacca, perfetta per completare l’outfit serale.

E se il trend impone un rigore cromatico per gli outfit, a portare un po’ di scompiglio ci pensano gli accessori. Dalle borse agli occhiali sino ai bracciali e alle scarpe: la scelta monocromatica permette di giocare con colori e sfumature per aggiungere un tocco di originalità.