Sexy ma anche super chic: il microtop di Emma Watson è già tendenza

E mma Watson conquista la rete con un look dai richiami vintage, chic, sensuale e tutto da copiare

Attrice, attivista e vera e propria icona del femminismo contemporaneo, Emma Watson è una delle donne più simboliche della sua generazione e lo conferma non solo con le sue parole e le sue battaglie, ma anche attraverso i suoi look. Libera da stereotipi e capace di reinventarsi e reinterpretare la sua immagine in mille modi diversi, Emma sa valorizzare il suo essere donna attraverso la scelta di capi, acconciature, tagli di capelli e in generale outfit che la rendono un esempio di sperimentazione, raffinata e anticonformista.

L'omaggio alle dive del cinema

E conferma di esserlo con i suoi ultimi scatti postati su Instagram in cui si rivela in tutta la sua bellezza sublimata da un’aura vintage tutta da scoprire. Gli anni '60 stanno tornando prepotentemente in auge, ve ne siete accorte, vero?

E questo non può che farci piacere, perché i dettagli di stile che prendono ispirazione da quel periodo rivoluzionario sono senza tempo e sono l’esempio perfetto di mix&match tra classe e originalità. Ed Emma Watson lo sa bene e omaggiando alcune delle più grandi dive che hanno fatto la storia del cinema, come Ava Gardner e la nostra Sophia Loren, punta tutto su una mise da pin-up che non può far altro che ispirarci.

Microtop bianco e hot pants neri

In cosa consiste questo look? Lo vediamo subito nel dettaglio. Il capo chiave dell’outfit sfoggiato dalla talentuosa attrice inglese è anche il focus dell’intero look. Parliamo ovviamente della camicia bianca oversize con taglio crop e laccetti sulla parte bassa. Un evidente omaggio allo stile degli anni ‘60 che richiama a sua volta i simboli del rockabilly degli anni '50.

E che dire degli hot pants neri a vita alta? Il capo perfetto da abbinare a questo tipo di camicia, una combo impeccabile che valorizza la silhouette, soprattutto di chi ha un fisico a clessidra. E per un tocco disruptive tra il bianco e il nero, Emma opta per una borsetta a tracolla di un intenso rosso fragola, tra le cromie più trendy della stagione estiva. Pixie cut d’ordinanza in versione mossa, make-up glow e rossetto della medesima cromia della borsetta fanno il resto, confermando, ancora una volta, che Emma Watson è davvero una della più grandi icone di stile moderne.