P aola Turani è favolosa su Instagram: il look con stivali denim e mini dress floreale che sta bene davvero a tutte!

Ormai è una certezza: il mini dress floreale sarà il vestito della primavera-estate 2023. Un capo che Paola Turani sfoggia con eleganza su Instagram, suggerendoci un look favoloso grazie all’abbinamento con gli stivali in denim.

La bella stagione è ormai arrivata ed è il momento di tirare fuori dagli armadi i mini abiti che avevamo riposto via con i primi freddi. Con la primavera e l’estate anche il guardaroba si colora e il motivo floreale sembra un trend in ascesa. Già sbocciata sulle passerelle, questa tendenza vede protagonisti non solo abiti stampati, ma anche vestiti che si trasformano in flower dress grazie a ricami e applicazioni.

I colori sono ovviamente accesi, i tessuti leggerissimi, così come le decorazioni 3D. L’imperativo resta uno: leggerezza. Come dimostra Paola Turani che, mentre dondola su un’altalena, sfoggia un mini dress fiorito, sui toni dell’azzurro, del viola e del rosa, abbinato a un paio di stivali in denim. D’altronde fra i punti d forza del trend floreale c’è quello di poter abbinare facilmente i capi, seguendo l’ispirazione e la scala cromatica prescelta.

L’importante in questo caso è lasciarsi andare alla fantasia, indossando margherite, rose o fiori di campo in tutte le sfumature, dal pesca al fucsia, dall’azzurro al verde. Osando anche nelle forme. Se il mini dress infatti resta una certezza, per la primavera-estate 2023 la moda floreale contagia anche altri pezzi da non perdere. Come il chemisier di tessuto leggerissimo e impalpabile, con trasparenze eleganti, ma anche il mini abito con gonna scampanata, l’abito drappeggiato e lo slip dress in tessuto scivolato. Tutto in chiave all over e senza alcun limite alla creatività.

Se poi sei una fan della fantasia floreale di certo in questa stagione troverai pane per i tuoi denti. Le nuove collezioni degli stilisti infatti propongono capi irresistibili che celebrano il flower power. Dai capispalla alle camicie, passando per le maglie, c’è solo l’imbarazzo della scelta, con una tendenza che sembra aver contagiato anche borse e bijoux. Via libera pure a camiciette leggerissime, minigonne, shorts e bluse. Capi che saranno alleati perfetti per tutta la stagione. E le scarpe? Non sembrano sfuggire alla tendenza con la possibilità di fare una scelta fra un modello monocromatico che riprenda il motivo del capo floreale (vedi gli stivali favolosi della Turani) oppure un paio di sandali floreali e coloratissimi. A te l’ardua decisione!