Il minidress di Beatrice Valli è il tocco fiorito per i tramonti estivi

B eatrice Valli ci regala un look colorato e glamour da Ibiza con un minidress da sfoggiare nelle serate estive

Il minidress di Beatrice Valli è il tocco coloratissimo e perfetto per affrontare l’estate, fra feste in spiaggia, aperitivi e tramonti. L’influencer e moglie di Marco Fantini è volata con tutta la famiglia a Ibiza per trascorrere qualche giorno in completo relax.

In pieno Ibiza style, Beatrice ha scelto di indossare un abito coloratissimo, sorprendendo i follower di Instagram. Un capo che le dona tantissimo e che si candida a diventare uno dei pezzi cult di questa caldissima estate. Si tratta di un mini abito con scollo dritto e bretelle finissime, sui toni del lilla e con tante margheritine. Un pezzo romanticissimo, in una nuance ideale per esaltare l’abbronzatura e per affrontare le vacanze estive.

Per completare il suo look, Beatrice Valli ha puntato su sandali con laccetti e tacco vertiginoso. Scegliendo una borsa rosa a barchetta, very glamour, e un girocollo luminosissimo con ametiste. Il minidress della modella e imprenditrice va ad arricchire la lista dei vestiti estivi da mettere in valigia nell’estate 2022. Microdress leggerissimi, chic e romantici, da declinare in base al mood del momento.

L’abito con le fantasie, d’altronde, è un grande must. Se abbinato con una giacca in jeans e sneakers diventa un ottimo alleato per affrontare con stile la vita quotidiana. Se scegli un modello con volant e balze invece potresti sfoggiarlo con giacca oversize, clutch in colori pastello e combat boots.

Per un happy hour in riva al mare con le amiche le maniche a sbuffo sono il top, soprattutto se scegli accessori ton sur ton. E se la variante oversize e camicione è super cool e casual, quella effetto second skin è iper femminile e chic. Da indossare con tacchi alti, una pochette e cintura in vita.

Il minidress con fantasia a fiori non è l’unico cult dell’estate. Fra i must have della stagione c’è il vestito cut out con spalline iper sottili e scollo dritto, seguito dall’abito in stile blazer, senza maniche con doppiopetto e chiusura a due bottoni. Infine in valigia non può mancare il dress cortissimo senza maniche con dettagli romantici come il fiocco e scollo rotondo. Tanti modelli, numerosi stili tutti da provare, giocando con gli accessori e le scarpe, seguendo non solo la moda del momento, ma anche l’ispirazione, proprio come delle vere it-girls.