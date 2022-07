Miriam Leone, super chic al mare: il look costiero è pura ispirazione

I l must che non può mancare ad ogni look da spiaggia di quest’estate rovente? Un cappello a tesa larga e morbida, per proteggersi dal sole nel modo più chic del momento

L’attrice e modella siciliana Miriam Leone ci mostra come sfoggiare un look bello, comodo e chic al mare: ispirarsi a questo look è buonsenso, praticamente, poiché sembra fatto su misura per proteggere e per essere delizioso al tempo stesso!

Miriam si sta godendo le sue vacanze sotto l’anticiclone africano a Capri. Magari lì il vento spezza un po’ il caldo, ma proteggere la propria pelle (e i capelli) è un atto d’amore. Specialmente adesso che la maison romana di alta gioielleria Bulgari l’ha scelta come ambassador, permettendole di indossare una serie infinita di gioielli superlativi patrimonio inestimabile di un’eccellenza italiana.

Miriam Leone: look al mare super chic e senza tempo

Andiamo a descrivere il look di Miriam Leone sullo yacht di Capri. Un tripudio grigio-azzurro semplicemente delizioso composto da un bikini sobrio ed elegante, adatto a tutte le occasioni. L'abbinamento è a un top gingham ultramoderno che combina l’estetica chic a quel richiamo vintage delle dive americane del secolo scorso. Un delizioso mambo italiano di stili e dettagli che si combina con gusto sul fisico scultoreo dell’attrice.

Il bikini è semplice eppure di grade effetto. Un reggiseno capace di dare sostegno e mettere in risalto, senza scomodare chi lo indossa, impreziosito da un dettaglio metallico dorato. Lo slip, più simile a una culotte a vita alta, completa il look dal sapore squisitamente retrò. Miriam Leone ci mostra in un semplice look che per essere seducenti non c’è bisogno di mostrare più pelle: è sufficiente combinare i giusti elementi di stile, insieme e con gusto.

Tornando al top, lo vediamo legato al petto da un nodo grazioso: questo capo è davvero un must-have per tutti i guardaroba da spiaggia: elegantissimo anche per la sera, mette in mostra una scollatura generosa e, con le sue maniche a campana, sembra davvero comodissimo. Al collo la bella Miriam mostra un gioiello in quello che ha l’aria di essere oro rosa, complemento perfetto alla sua pelle abbronzata.

La protezione del viso è quintessenziale quando si parla di attrici del calibro di Miriam Leone: un elegante cappello morbido a tesa larghissima, che si allaccia sotto il mento, si abbina per colori e protezione agli occhiali da sole dalla montatura spessa e lo stile vintage che richiama l’occhio di gatto. Bastano davvero pochi accessori per proteggersi con stile dalla canicola. Miriam Leone ci mostra come combinarli per rimanere glamour e al sicuro in ogni momento della giornata, anche il più caldo.

E tra un tuffo e l’altro in quel mare azzurro, anche Miriam Leone ha dato prova di un look da spiaggia a prova di bomba. In esso, gli elementi caratterizzanti sono chic e squisitamente vintage.

L’eleganza passa anche dalla scelta oculata di capi che si combinano tra loro alla perfezione. L'obiettivo è la femminilità allo stato puro, senza mostrare troppo. Un look sobrio ed elegante da imitare per una giornata in spiaggia con i parenti. O magari per un aperitivo in barca dove si ha voglia di sfoggiare un look senza tempo e inappuntabile.