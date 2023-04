Merletti e ricami floreali: Nina Zilli è una bellissima sposa (per finta)

N ina Zilli si trasforma in una meravigliosa sposa (per finta) e ci svela le tendenze per gli abiti da sposa

Ricami floreali e merletti: Nina Zilli è una splendida sposa (per finta) su Instagram e ci regala delle bridal vibes favolose. In occasione del lancio del suo nuovo singolo Innamorata (F____U!) la cantante ha deciso di puntare su un look da sposa che ha sorpreso i fan, soprattutto perché sfoggiato in coppia con il compagno Danti.

L’artista e il rapper – vero nome Daniele Lazzarin – aspettano il primo figlio. A breve la coppia abbraccerà per la prima volta la piccola Anna Blue. Nell’attesa Nina Zilli ha deciso di indossare un abito da sposa super romantico e con dettagli perfetti per mettere in evidenza il pancione. La cantante ha puntato su un modello principesco e in pizzo, caratterizzato da un bustier con maniche trasparenti e lunghe, abbinato a una gonna ampia e vaporosa. Per risaltare il pancione infine ha optato per un fiocchetto in vita.

A completare il look un maxi velo in tulle, collana di perle e bouquet. Elegantissimo anche il compagno Danti che ha sfoggiato uno smoking con panciotto, pantaloni, giacca e un cilindro. Il look di Nina Zilli ci porta al centro delle tendenze abiti da sposa per la primavera-estate 2023. Se negli anni scorsi a dominare erano stati gli slip dress e i tailleur pantalone, ora tornano di moda gli abiti principeschi caratterizzati da un candore e da volumi esagerati.

Il tulle torna prepotentemente protagonista con volumi che consentono di creare una nuvola magica, lavorazioni che illuminano e tocchi shine. I tessuti sono pregiati, con applicazioni floreali e sovrapposizioni vaporose. Fra gli elementi che non possono mancare c’è ovviamente il velo che da sempre riveste un ruolo centrale nel look da sposa. Il segreto? Sceglierlo prezioso e leggero, con tessuti impalpabili, ricami e fiori a contrasto. E se per la sacralità del matrimonio in chiesa viene esaltata da maniche lunghe, cappe e colletti, per le nozze civili il discorso cambia. Largo spazio a gonne a campana voluminose e capi che si ispirano al charleston con frange che si muovo ad ogni passo e regalano movimento all’abito da sposa.

E il colore? Il re delle nozze resta il bianco, con un candore totale. L’unico colore consentito, ma con possibili guizzi creativi, come nastri con colori pastello o delicati ricami sul tulle white per non rinunciare al sogno romantico di tutte le bride-to-be.