N on più soltanto per fare sport: i pantaloni della tuta sono ormai tra i must have dello street style. Quali comprare? Ecco una selezione ad hoc!

Elastico in vita e alle caviglie; tessuti morbidi, linee comfy e democratiche. Hai già indovinato? Sì, ci riferiamo ai joggers. I pantaloni della tuta, insomma. Nascono per fare sport, ma ormai da un bel po’ di tempo hanno valicato questi confini per diventare un must have dello street style. Anche perché ci divertiamo a creare i più svariati abbinamenti, in linea con lo stile casual ma non solo. Indossiamo i track pants con il blazer classico, il trench, i pullover oversize, le camicie e i top cortissimi. Anche con tacchi alti, se ci va. Dunque, è arrivato il momento di arricchire la nostra personal collection: ecco una selezione di pantaloni joggers da acquistare online!

Basic

Cosa sta bene con i pantaloni della tuta? Lo ribadiamo: qui bisogna liberare la creatività e anche osare un po’. In tutti i casi, l’imperativo è andare oltre le felpe, le t-shirt e le canotte. E percorrere anche la strada del mix&match. Se da questo punto di vista sei alle prime armi, scegli un paio di pantaloni joggers ultra basic. Neri, magari. Dal design slim. Questi che ti mostriamo sono richiestissimi e dunque ultra collaudati. Vai!

Iconici

… E poi, naturalmente, ci sono i pantaloni joggers Adidas. Con le bande laterali che ne hanno fatto un’icona. Anche in questo caso hanno una vestibilità piuttosto aderente; altre caratteristiche sono il girovita elasticizzato con cordino e le tasche ai lati.

In maglia

Andando alla ricerca dei migliori pantaloni joggers da comprare online, ci siamo imbattuti in un modello che si discosta dai grandi classici. E ha decisamente catturato la nostra attenzione. Porta a firma di The Drop ed è realizzato in maglia morbida. La gamba è comoda ma non troppo larga, la silhouette è comfy e al contempo chic. Perché non scegliere una bella tonalità pastello?

Urban

Blazer oversize, joggers, top cropped e sneakers platform: sì, questa è un’ottima idea per un look urban e cool. E abbiamo trovato i pantaloni della tuta che si prestano egregiamente; firmati Under Armour, sono bianchi con coulisse e logo nero a contrasto. Gli ampi bordi a coste alla caviglia li rendono immediatamente riconoscibili.

A gamba larga

I volumi oversize fanno rima con tendenza moda. Vale per tutto il guardaroba, dunque anche per i joggers. Non hai ancora trovato il modello adatto a te? Dai un’occhiata a questi pantaloni della tuta larghi e a vita alta di Frog Skateboard, super comodi: ti hanno già conquistato, vero?

Unconventional

Concludiamo il nostro check con un paio di pantaloni della tuta che cattura subito l’attenzione. Nulla di eccessivo, intendiamoci: semplicemente, qui si punta tutto sul colore. Un colore acceso, vibrante, che immediatamente rende i joggers protagonisti dell’outfit. Sono in cotone, dunque leggeri e traspiranti.

