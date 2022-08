Romanticissima: Paola Turani in total white a Marzamemi è un vero sogno

P aola Turani ci regala un look total white strepitoso dalle sue vacanze in Sicilia, fra romanticismo e glamour

Romanticissima e super chic: Paola Turani a Marzamemi ci regala un look total white strepitoso. L’influencer e modella ha raggiunto la Sicilia per una vacanza in famiglia. Passeggiando per le vie del borgo nel siracusano, Paola ha sfoggiato un completo da sogno con un crop top incrociato e una gonna rigorosamente bianca.

L’estate è la stagione perfetta per indossare uno dei colori più chic di sempre: il bianco. La Turani ci svela come sfruttare questo colore per creare un outfit romantico e glamour, ideale per una serata speciale, ma anche per un’uscita easy. Il look total white prevede un top in pizzo san gallo, con un incrocio sulla schiena e una profonda scollatura. Un pezzo strepitoso abbinato con una gonna lunga, abbellita da delicate decorazioni. Per completare l’outfit, la top model ha scelto delle scarpe con la zeppa in corda dal sapore vintage.

Paola Turani ci ricorda così quanto sia trendy e perfetto per l’estate il look total white. La regola base per non scadere nello scontato è puntare su pezzi particolari e con dettagli che non passano inosservati. Ad esempio una gonna con le frange o una camicia oversize con un plissé leggero. Il segreto? Sfumare il colore con varie gradazioni, dal bianco ottico al panna.

L’abito bianco resta comunque una garanzia. Un pezzo a cui è impossibile rinunciare per una passeggiata in riva al mare, un aperitivo on the beach oppure un party a bordo piscina. Il must per l’estate 2022? Il vestito semi trasparente con gli zoccoli oppure l’abito cut out con sandali gladiator!

Di giorno così come di sera, il bianco racconta la bellezza e la freschezza delle vacanze estive. Il candore si accompagna a volumi leggeri e tessuti impalpabili. Se sogni un look total white come quello di Paola Turani punta su un top con maniche ballon, abbinato a una gonna lunga con spacco. In alternativa scegli bermuda morbidissimi oppure una gonna midi e tagliata di sbieco.

Le ispirazioni d’altronde non mancano, con tanti outfit total white da copiare e ispirate dalle celebrity che amano il bianco. Come Jennifer Lopez, che non rinuncia agli abiti in corda per le sue gite in barca con Ben Affleck, a Kendall Jenner, che preferisce bermuda a vita alta e camicie side boob, sino a Chiara Ferragni che adora i body aderentissimi con i jeans.