Paris Hilton alla New York Fashion Week? È semplicemente uno schianto

A lla New York Fashion Week, Paris Hilton è uno schianto e sfoggia un look pink strepitoso assolutamente da copiare

Paris Hilton in passerella alla New York Fashion Week ci regala un look strepitoso, scintillante e semplicemente wow! L’ereditiera, imprenditrice e star della tv ha sfilato per Heatherette, vestendo gli abiti della nuova collezione. Un concentrato di sfumature pink, tulle ed eccentricità che ben si adattano al carattere (e alla vita) sopra le righe di Paris.

Reginetta indiscussa dei reality e icona di moda, Paris Hilton è una fan del pink. Impossibile non vederla sfoggiare, almeno una volta al giorno, questo colore. In occasione della New York Fashion Week però la star ha voluto fare di più, indossando due abiti – con cagnolini al seguito – romantici e chic.

Per il primo look, Paris ha puntato su un abito senza spalline con gonna ampia, cortissima, in tulle con un sottogonna vaporoso. A catturare l’attenzione i dettagli che – come accade sempre nella moda – fanno la differenza: i fiocchi applicati su tutto il capo, a creare una sorta di fascia coloratissima, il contrasto fra il tessuto rosa shocking e quello metallizzato. Ma anche il choker tempestato di brillantini, con il volto di Hello Kitty, la coroncina, e le décolleté azzurre con calzino bianco. Il secondo è un mini dress rosa senza spalline, con balze, sandali white abbinati e una bag sportiva con fascia.

Il rosa confetto d’altronde, ci terrà parecchio compagnia nei prossimi mesi. Il pink, proclamato colore dell’anno, è il protagonista di look e abbinamenti cromatici eccezionali. Abbinarlo è un gioco da ragazzi! Rosa e rosso sono l’ideale per un outfit girly e raffinatissimo. Il consiglio è quello di accostare il red acceso a un pink tenue, come duo pantaloni e trench oppure cappotto e maglia.

Che dire invece dell’abbinamento rosa e verde smeraldo? Insieme i due colori funzionano alla perfezione, mentre chi non ha paura del color block può puntare su abiti mini o midi, cardigan e collant. Altri abbinamenti da non perdere? Il rosa e l’azzurro si sposano alla perfezione – provare per credere! – dando vita a look super femminili ideali per il giorno. La camicia azzurra classica, ad esempio, sta benissimo con tailleur bermuda pink.

Ottimo per l’autunno, l’abbinamento fra rosa e giallo è una combinazione eccezionale. Una blusa gialla e un completo pink consentiranno di affrontare al meglio la stagione fredda, regalando un tocco di luce e di spensieratezza. Proprio come il rosa e il lilla: una combo da sfruttare sia per il giorno che per la sera.