H ayley Hasselhoff è la prima modella curvy apparsa sulla copertina di Playboy: un risultato eccezionale e una sensualità che rompe gli schemi

Hayley Hasselhoff è la prima modella curvy apparsa sulla copertina di Playboy. Un traguardo importante per la figlia di David Hasselhoff, conosciuto per il ruolo del mitico Mitch Buchannon in Baywatch. Occhi verdi e chioma bionda: Hayley non è solo splendida, ma anche impegnata nel sociale. Da anni tempo infatti è diventata una paladina del body positivity e un esempio per un’intera generazione di donne che hanno riscoperto l’amore per il proprio corpo e l’orgoglio di mostrare le curve.

Frutto dell’amore di David per Pamela Bach, Hayley ha iniziato la sua carriera nello showbiz proprio grazie a Baywatch dove recitava accanto a Pamela Anderson. A soli 14 anni è entrata a fare parte della prestigiosa agenzia di modelle Ford Models, facendosi notare immediatamente per il suo carattere anticonformista e deciso.

Da allora la carriera di Hayley ha spiccato il volo, fra servizi di moda e prese di posizione importanti. Ciò che amiamo di lei? Si piace e va super fiera del suo corpo che non nasconde, ma esalta con look femminili e spesso audaci. Impossibile restare indifferenti di fronte alla sua sensualità innata che la figlia di David Hasselhoff ha usato spesso per lanciare messaggi importanti.

L’abbiamo vista protestare a Londra, in intimo, con altre modelle per chiedere ai designer di dare più spazio alle plus size, ma ha anche realizzato un podcast per parlare di body positivity, corpo femminile e salute mentale intitolato Redefine You with Hayley Hasselhoff.

Il rapporto con il mio corpo è sempre derivato da quello che ho con il mio benessere mentale. Mi sento così potente per il fatto di potermi svegliare e vivere me stessa senza remore. Spero di ispirare le altre donne ad affrontare la paura dell'ignoto e ad avere una vita che non venga definita dal proprio corpo. ha confessato.

Un percorso eccezionale, coronato dall’apparizione sulla cover di Playboy. Nello specifico la versione tedesca in cui Hayley è stata immortalata in tutta la sua bellezza, pronta a rappresentare lo splendore plus size e non solo. La modella ha condiviso su Instagram la cover, commentando il risultato raggiunto.

Sono sopraffatta dalle emozioni per ciò che questa cover significa a livello di inclusività e per il suo scopo principale verso l'empowerment femminile. Voglio usare questa piattaforma per dire che avete il potere di amare il vostro corpo senza esitazioni causate dagli standard della società […] Se c'è una cosa che vorrei dire alla giovane me è che tu vali così come sei. Ora come non mai dovremmo concentrarci sull'esplorazione di noi stessi e sentirci incoraggiati a celebrarci in modo autentico. Spero che questa cover aiuti le donne a sapere che sono amate, valorizzate e desiderate così come sono. ha raccontato.