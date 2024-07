Prime Day 2024 di Amazon: il 16 e 17 luglio scopri la nostra wish list fashion

L a decima edizione del Prime Day Amazon sta per cominciare, possiamo rinnovare il nostro guardaroba a colpi di... Offerte!

Il momento che molti aspettano è quasi arrivato: il Prime Day 2024 di Amazon. Appuntamento il 16 e 17 luglio con centinaia di offerte in tutte le categorie. Tra cui, ovviamente, la moda. E le offerte moda di questa decima edizione del Prime Day di Amazon, te lo diciamo con cognizione di causa, sono molto ma molto interessanti. Ovviamente abbiamo già dato un’occhiata, non avrebbe potuto essere altrimenti! Gli iscritti a Prime possono risparmiare fino al 30 per cento su un’ampia selezione di marchi come Diesel, Michael Kors, Thomas Sabo, Levi’s, Clarks, Fossil. Ci sono anche capi Hugo Boss scontati fino al 50 per cento e tantissime altre proposte di altri brand tra cui Amazon Essentials e The Drop.

Insomma: vietato lasciarsi scappare l'opportunità di rinnovare il guardaroba con pezzi ultra glam e a prezzi a dir poco convenienti. Sta per scattare l’ora X del tuo shopping online e già ti immaginiamo: sei lì, in spiaggia oppure a bordo piscina, armata di cellulare, magari con le tue BFF. Oppure sei sul divano, sul letto, a goderti la sacrosanta aria condizionata. Ovunque ti trovi in ogni modo, di certo sei prontissima per mettere a segno i tuoi grandi affari dell’estate 2024.

Come? Troppe offerte e non sai come orientarti? Ma siamo qui per questo, girl! Ecco già pronta una wish list che – ne siamo certi – accenderà il tuo entusiasmo. Prima di passarla in rassegna, ti ricordiamo che il Prime Day 2024 comincia alle 00:01 del 16 luglio e termina alle 23:59 del 17 luglio. Hai tutto il tempo per definire il tuo piano di azione e fare le tue scelte!

Sandali con listini sottili

Questo nuovo Prime Day Amazon, dunque, copre ben due giorni: 16 e 17 luglio. Per quanto riguarda gli acquisti moda, ti suggeriamo innanzitutto di puntare sulle scarpe. Magari un paio di sandali neri con listini sottili, perfetti rappresentati di quello stile essenziale ma chic che si conferma tra i trend del momento. Li abbiamo trovati: guarda anche il tacco, è comodissimo!

Sandali con listarelle

Mini bag stile retrò

Ma se parliamo di tendenze moda 2024, non possiamo che porre l’accento sullo stile retrò. Che tra l’altro sarà dominante anche nel 2025, le ultime sfilate lo hanno confermato chiaramente. E allora approfitta del Prime Day 2024 per concederti uno sfizio in più, ovvero una mini borsa bon ton ispirata all’estetica anni ‘50, con manico rigido e tracolla. Noi abbiamo scelto un giallo vivace, ma anche le tonalità pastello vanno fortissimo e per questa borsetta c’è una proposta cromatica molto ricca. Dai un’occhiata!

Jeans a zampa

L’estetica anni ’90 continua a far battere i cuori della Gen Z e i jeans a zampa sono ovunque, di certo lo sai bene. Una vera e propria riscoperta, un capo che ha svelato grande versatilità: sta bene con sandali flat, tacchi vertiginosi, sneakers. E praticamente con qualsiasi tipo di top, canotta, blusa, camicia. Impossibile farne a meno.

Sneakers bianche

Le sneakers bianche sono scarpe intergenerazionali, un must che non conosce limiti anagrafici. E neppure limiti stagionali, a dirla tutta: se ci va, possiamo indossarle 12 mesi all’anno. Tra l’altro si abbinano perfettamente anche ai pantaloni più eleganti, che si tratti di tailleur o spezzati. E in estate vanno a nozze con gli shorts, i leggins capri, le mini gonne a pieghe. Tra le offerte del Prime Day 2024 abbiamo scovato anche queste sneakers bianche Reebok. Da comprare subito.

Leggings capri

Legging capri, dicevamo. Vogliamo pure questi. Perché possiamo indossarli non solo per il fitness (e quando le temperature salgono, si rivelano davvero salvifici), ma anche nel tempo libero. In vacanza, per fare shopping, per un po’ di relax all’aria aperta. Naturalmente la combo con le sneakers non si discute, ma hai mai provato quella con le ciabatte estive infradito? Una liberazione.

Leggins Capri + ciabatte flip flop con plateau

Shorts color kaki

Andiamo avanti con la nostra wish list per il decimo Prime Day Amazon, 16 e 17 luglio. Vogliamo aggiungere anche i pantaloncini donna color kaki dal taglio classico. Quasi superfluo elencare i motivi, ma visto che ci siamo eccoli: sono freschi, assicurano abbinamenti cromatici no limits (perché stiamo parlando di una tonalità neutra) e possiamo indossarli dalla mattina alla sera. Basta cambiare le scarpe e il pezzo sopra. Quando si dice un acquisto furbo (e trendy).

Bracciale con perline colorate

… Vogliamo aggiungere anche i gioielli per la spiaggia, o comunque i gioielli che parlano d’estate? Che si tratti di collane, bracciali o cavigliere, trionfano le perline colorate che fanno tanto boho chic e mettono allegria. Ecco un braccialetto Fossil, che ha catturato l’attenzione perché realizzato con perline in pietra di luna e intriganti ciondoli. Simboleggia l’intuizione, sappilo!

Orologio dorato

Ma sta salendo anche la voglia di un accessorio classico: un orologio in metallo dorato, per esempio. Raffinato, dall’impronta retrò. Che si faccia notare, sì, ma con grazia. Questo orologio Anne Klein è tra i prodotti in offerta del Prime Day 2024 ed è anche resistente all’acqua. Troviamo che sia pure un’ottima idea regalo.

Costume intero

Se sei preparata anche in fatto di tendenze costumi da bagno 2024, sai che lo stile retrò si è imposto anche nel beachwear. Allora guarda un po’ qui: un costume intero con volant e drappeggi, ma anche caratterizzato da un design che esalta il décolleté e il punto vita. Uno dei costumi più venduti su Amazon, va letteralmente a ruba!

Trolley

Vogliamo chiudere in bellezza: con un trolley coloratissimo, resistente, pratico. Il trolley delle tue vacanze estive! Te ne mostriamo uno in polipropilene firmato American Tourister, gettonatissimo. Oltre a essere davvero glam, è espandibile e molto ben attrezzato all’interno. Più che collaudato, una scelta sicura. Allora buon viaggio, divertiti!

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.