S i apre ufficialmente la caccia ai regali di Natale perfetti! Ma come stupire le amiche senza spendere una fortuna? Ecco le nostre idee (fashion), tutte rigorosamente sotto i 50 euro

Con l’abbassarsi delle temperature l’asticella del clima natalizio si è già alzata a dismisura, ci hai fatto caso? Oh sì, allacciati bene le sneakers perché questo significa che sta iniziando la corsa più pazza dell’anno: quella ai regali di Natale!

Ebbene, se per i più grossi e speciali (ad esempio per il tuo lui, per la tua best-friend o per mamma e papà) c’è sicuramente ancora tempo, cominciare a spremersi le meningi su spunti originali e super-cutie per far felici le amiche è senz’altro una buona idea!

Già, probabilmente ci avrai fatto caso: i regali di Natale più “piccoli” (ma comunque importantissimi!) sono anche i più complicati. Sono tanti e spesso il budget da dedicare all’operazione non è faraonico come vorremmo.

Morale: ogni volta l’impresa è riuscire a trovare idee che possano stupire e far felici le amiche, scansando sapientemente “doppioni” pericolosi e regali che finiscano nei potenziali ricicli strategici! Il tutto con un occhio al portafoglio.

Ebbene - fermo restando che il primo ingrediente immancabile per un “Christmas gift” ben riuscito è il cuore - ecco qualche idea (fashion, of course!) per regali di Natale perfetti per lasciare a bocca aperta le tue amiche e centrare la missione di “elfo più cool dell’anno”. Ah, ed è tutto sotto i 50 euro di spesa, ma non dirlo a nessuno!

Bijoux

Se diciamo bijoux probabilmente pensi a qualcosa di molto prezioso, e quindi decisamente fuori budget per regalini di Natale alle amiche. Sbagliato!

Le idee tratte dai best-of delle nuove collezioni sono tante e tutte vincenti, oltre che assolutamente alla portata di gift non troppo impegnativi.

Ciondoli con le iniziali del nome, orecchini con charms portafortuna, bijoux dal design originale oppure a tema natalizio, saranno tutte idee super-cute.

Il nostro consiglio? Se le amiche fanno parte di un unico gruppo scegli un modello (magari declinato in più colori o varianti) e regalalo a tutte, come fosse un amuleto o il nuovo fil rouge della vostra amicizia: avere un dettaglio comune renderà il regalo ancora più prezioso e carico di significato!

1/4 Bracciale rigido con renne incise TITÀ BIJOUX (€ 35,00)

Credits: titabijoux.com 2/4 Charm a forma di iniziale ARGENTOBLU (€ 35,00)

Credits: argentoblu.it 3/4 Orecchino con pendente a forma di elefantino CAROLINA RAVARINI (€ 23,00)

Credits: carolinaravarini.com 4/4 Orecchini PDPAOLA (€ 49,00)

Credits: pdpaola.com

Cappellini

Un regalo perfetto - dato il periodo dell’anno, le colonnine in picchiata e le vacanze sulla neve dietro l’angolo – è senza dubbio un accessorio caldo. E cosa c’è di meglio di un bel cappellino?

Scegli accuratamente in base allo stile delle amiche a cui stai pensando di dedicare questo pensiero: potrai puntare sulla classica cuffietta è vero, ma anche su berretti da indossare sulle piste da sci oppure su sfiziosi baschi alla francese (molto on trend quest’anno!).

La nostra tip in più? Punta su un colore o su una fantasia che richiami un po’ il periodo natalizio e renderai il tuo regalo ancora più carico di “calore”!

1/4 Basco in lana rossa UNITED COLORS OF BENETTON (€ 19,95)

Credits: benetton.com 2/4 Berretto in lana THE NORTH FACE (€ 35,00)

Credits: thenorthface.it 3/4 Berretto in lana e cotone NORTH SAILS (€ 45,00)

Credits: northsails.com 4/4 Basco in lana fantasia ZARA

Credits: zara.com

Calze

Le calze, si sa, sono un grande classico del “pensierino” di Natale, ma mai come quest’anno si tratta di un’idea quanto mai azzeccata.

Perché? In primis perché si tratta di un accessorio molto di tendenza, che potrà essere sfruttato davvero in diversi look dall’amica in questione. In secondo luogo le alternative sono tantissime e non avrai che l’imbarazzo della scelta!

Qualche spunto: si va da disegni simpatici e sbarazzini (magari a tema invernale o natalizio) ai classici pattern del momento come il tartan, dai modelli con dettagli girly come i bordi in tulle (perfetti da indossare proprio durante i giorni di festa) a quelli più sportivi con messaggi tutti da dedicare. Insomma, forse questo Natale l’unico problema sarà riuscire a scegliere un solo modello da regalare!

1/4 Calzini tartan con lurex GALLO (€ 28,50)

Credits: gallo1927.com 2/4 Calzini con dettaglio in tulle GOLDENPIOINT (€ 7,95)

Credits: goldenpoint.com 3/4 Calzini fantasia HAPPY SOCKS (€ 9,94)

Credits: happysocks.com 4/4 Calzini con scritte ARMANI EXCHANGE (€ 20,00)

Credits: yoox.com

Accessori per capelli

Un’idea regalo un po’ diversa per amiche attente all’hair style è di certo un bell’accessorio per capelli. Semplice e sfizioso nello stesso tempo!

Qualche esempio? Uno scrunchie particolare per raccogliere la chioma (ma anche da portare al polso!) sarà di certo un pensiero utile e gradito per chi ha i capelli lunghi. E ancora: mollette e fermagli “gioiello” da sfoggiare nel corso delle Feste (ma non solo!), così come una fascia in seta di qualità o un cerchietto-bijoux, potranno essere idee regalo originali da mettere in pratica per più di un’amica della tua lista. Provare per credere!

1/4 Fascia in seta SLEEP NO MORE (€ 35,00)

Credits: sleepnomoremadeinitaly.com 2/4 Scrunchie fantasia ALBERTA FLORENCE (€ 16,00)

Credits: albertaflorence.com 3/4 Accessori gioiello per capelli DEFACTO (€ 14,90)

Credits: zalando.it 4/4 Scrunchie oro BLUETIFUL MILANO (€ 28,00)

Credits: bluetiful.it

Intimo & Co.

Infine passiamo al setaccio un’ultima nicchia di idee regalo, perfetta per le amiche amanti dei doni più sfiziosi: quella della lingerie e di tutti gli accessori per la notte più femminili e cutie.

Già, si potrebbe pensare che buttarsi sulla biancheria intima sia quanto di più caro e “rischioso” si possa decidere di fare per un regalo di Natale, in realtà ci sono alternative carine e poco impegnative assolutamente favolose tra cui pescare!

Dagli slip con pattern sfiziosissimi, agli shorts in seta fino ad arrivare ad accessori divertenti come pantofole e mascherine per la notte, c’è davvero un mondo di accessori da scoprire.

L’idea in più? Moltissimi pezzi di lingerie & co. sono personalizzabili con iniziali dei nomi delle amiche, con frasi divertenti e chi più ne ha più ne metta. Sbizzarrisciti con la fantasia e farai un figurone!

1/4 Pantaloncini in seta personalizzabili INTIMISSIMI (a partire da € 25,90)

Credits: intimissimi.com 2/4 Slip animalier LOVE STORIES (€ 30,00)

Credits: lovestoriesintimates.com 3/4 Mascherina da notte OYSHO (€ 19,99)

Credits: oysho.com 4/4 Slip CHITÈ MILANO (€ 30,00)

Credits: yoox.com