Rock e sensuale: la tuta viola di Baby K per il ritorno sul palco è il top

U nica e inimitabile: Baby K ci regala il look più sensuale dell'estate, grazie a una tuta viola second skin che è già un cult

Rock, sensuale e super femminile! La tuta viola di Baby K per il suo ritorno sul palco è strepitosa. Un pezzo da copiare per affrontare con grinta l’estate, creando un look perfetto per una serata in disco, per una cena spettacolare sulla spiaggia o un happy hour.

La tuta aderente d’altronde è il capo più sensuale e versatile della stagione, scelto da Baby K per il suo ultimo live. Su Instagram scopriamo un outfit assolutamente da copiare: una tuta viola, con panta a zampa ed effetto seconda pelle. Un pezzo in grado di esaltare le curve della cantante al massimo declinato in uno dei colori più cool del momento.

La catsuit – seducente e chic – è tornata di gran moda dopo l’uscita del film The Batman sul grande schermo. A rilanciarla è stata Zoe Kravitz che, nei panni di catwoman, ha conquistato il pubblico (e Robert Pattinson). Il suo capo-simbolo? Ovviamente la tutina in latex, simbolo di seduzione. La catsuit ha un effetto second skin e, senza mostrare troppo, riesce a celebrare il corpo femminile.

Come abbinarla e sfoggiarla? Per prima cosa va sottolineato che questo capo ha bisogno di essere arricchito e completato con vari elementi che consentono di calare il look al meglio nell’attualità. Che sia una cintura in stile anni Ottanta, un gioiello oppure una stola, basta anche un piccolo dettaglio per creare un outfit di grande effetto.

Fra le soluzioni di styling più suggerite, quando si parla di catsuit, c’è quella di indossare la tuta con un capospalla. Si tratta di un trucco per spezzare la figura, sfruttando una shacket super morbida, un trench midi oppure una giacca boxy. Non solo: puoi arricchire la tua tuta aderente anche con una skirt a palloncino, da indossare sopra, una salopette, una minigonna oppure degli shorts. Un modo originale per ideare un outfit “a strati” very trendy!

Sogni un look super audace come quello di Baby K? Allora togli il superfluo e metti al centro proprio la catsuit. Non nascondere in nessun modo la silhouette con altri capi, ma punta sugli accessori. Potresti ad esempio scegliere dei guanti lunghissimi e colorati di un colore in contrasto con la tuta oppure indossare delle décolleté a punta con tacco vertiginoso. Ottime pure le mules che slanciano la figura ed esaltano le linee della catsuit.