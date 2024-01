E ccoci arrivati a uno dei periodi dell'anno che più amiamo: quello dei saldi. E se non hai già definito la tua lista dei desideri, qui trovi le ispirazioni più glam.

È costellata di dilemmi, la vita dei fashion lovers. Perché quando si tratta di moda e stile, nulla può essere lasciato al caso. Così, dopo aver preso le ardue decisioni relative all’outfit di Natale e a quello di Capodanno, eccoci alle prese con un nuovo interrogativo relativo ai saldi 2024: cosa comprare? Dunque, le date ufficiali le conosciamo. In linea di massima abbiamo diverse settimane a disposizione per fare i nostri acquisti, anche se è meglio non ridursi all’ultimo. Anzi, meglio agire strategicamente proprio nei primi giorni, per accaparrarsi le offerte più convenienti.

Se hai ripassato i trucchi e i consigli più utili per l’occasione, sai già che mettere a punto una wish list – e rispettarla – è assolutamente necessario. Lo shopping dev’essere ponderato e strategico, bando ai colpi di testa e alle scelte istintive perché si corre il rischio di pentirsi amaramente. Piuttosto, ecco un elenco dei capi che esigono un posto nel guardaroba. Tendenze dell’inverno 2024, ma non solo. Anche intramontabili classici e pezzi che si riveleranno preziosi in primavera. Vuoi mettere la soddisfazione di portarsi avanti… risparmiando?

Il blazer oversize

Secondo un recentissimo sondaggio condotto da Ipsos e Confesercenti, in occasione dei saldi invernali 2024 parecchi italiani compreranno scarpe, maglioni e felpe. Ma nella wish list nazionale figurano anche l’intimo (34%), gonne e/o pantaloni (33%), magliette, canottiere e top (29%), camicie e camicette (27%), capispalla (21%). A quest’ultimo proposito, noi suggeriamo vivamente l’acquisto di un blazer oversize. Magari tra un po’ di tempo tramonterà, ma adesso (e da tanto tempo) è a dir poco cool. E la sua versatilità ti stupirà. Oh, sì!

Blazer oversize + pencil skirt

Il corsetto

… Intimo e top, dicevamo? Allora fai la furbata, punta sul corsetto. Che si è imposto sulla scena fashion ormai da un po’, d’estate come in inverno e nelle mezze stagioni, e si avvia a diventare un classico. Irresistibilmente sensuale, tra l’altro. Con il blazer oversize va a nozze, per via dei volumi contrastanti, ma in generale è perfetto come sottogiacca. E adesso le reginette si divertono a indossarlo anche sopra camicie e maglie!

Corsetto flower print + maxi cardigan

La felpa hoodie

Con o senza zip, cropped oppure no. Purché sia hoodie sarà un successo: sì, la felpa con cappuccio è uno di quegli evergreen indiscutibili. Anzi, in questo momento storico ne vogliamo sempre di più. Perché abbiamo scoperto che anche sotto un lungo cappotto o un blazer, sta che è una meraviglia. E poi s’indossa per almeno 9 mesi all’anno, cosa volere di più? Acquisto obbligatorio per i saldi 2024.

Felpa con cappuccio + blazer

I mocassini chunky

Saldi 2024: cosa comprare? Qui la mission è togliere quel punto interrogativo. Tutti (o quasi) a caccia di scarpe, a quanto pare. E allora tiriamo in ballo i mocassini chunky, la rivisitazione urban e contemporanea delle iconiche calzature in questione. Si abbinano praticamente a tutto: dai pantaloni sartoriali ai jeans wide leg, dalle mini agli shorts. Ma non dobbiamo convincerti, lo sappiamo.

Mocassini bold + jeans

Le slingback

Per gli outfit più raffinati ed eleganti, come per una mise casual chic, non ci sono dubbi: vai di slingback. Scarpe dalle origini remote, recentemente tornate alla riscossa e che ci hanno sorpreso rivelando un’allure così… cool! Approfitta dei saldi invernali 2024 per far tuo il paio che hai già adocchiato in vetrina, anche perché queste scarpe sono ormai dei “long seller”: le portiamo in estate, nelle mezze stagioni e anche in inverno, con i collant o i calzini a vista (o a gamba nuda, ma vale per le meno freddolose!).

Slingback + tailleur

La gonna di paillettes

Quest’inverno brilla a colpi di paillettes. La cosa più bella è che hanno varcato i confini dei look da sera per accendere i nostri outfit h24. Ergo, le sfoggiamo a cuor leggero anche in pieno giorno. La gonna di paillettes, in particolare, è assolutamente da avere. Prima del tramonto, divertiamoci con i contrasti a abbiniamola a caldi maglioni, canotte, giacche in pelle. Anche felpe, se ci va. Dopo, un intrigante top o corsetto e siamo pronte a fare l’alba!

Longuette in paillettes + biker over in pelle

Il cappotto lungo

Le idee relative a cosa comprare durante i saldi 2024 sono ormai del tutto schiarite, vero? Aggiungiamo il cappotto lungo, per il quale approfittare dei ribassi è sempre una buona idea. Un granitico classico, che però ha acquistato una marcia in più proprio per quest’inverno. Versione sartoriale o dai volumi dilatati, scegli liberamente!

Long coat oversize

Lo sheer dress

Le trasparenze imperversano nell’universo fashion, sono diventate virali la scorsa estate e lo saranno anche nella prossima; tengono banco pure quando le temperature s’abbassano, non temono nulla e non lasciano indifferente nessuno. Si tratta di un trend che conosci già a menadito oppure no? Non importa: qualunque sia la risposta, approfitta di questi saldi per trovare un abito trasparente che ti valorizzi. Uno sfizio, mettiamola così. Ma di cui è vietato privarsi!

Sheer dress + sandali e lingerie a contrasto

