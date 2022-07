D alla tote al secchiello passando per i modelli in crochet e le pochette colorate, ecco 10 modelli di borse su cui investire approfittando di questi saldi estivi 2022

Nella borsa di una donna c’è il suo intero mondo, dicono. Ed è vero che persino in una pochette microscopica si riesce sempre, in qualche modo, a infilare (almeno!) lo stretto necessario. Poco importa che non sia proprio tutto, “quella” borsa val bene qualche rinuncia. Non è una sorpresa, d’altronde, che le borse siano il tallone d’Achille di moltissime fashion addicted, che preferiscono investire in un modello iconico e rinunciare ad altro pur di riuscire ad accaparrarselo. Quasi sempre è una questione di budget, nella scelta. Ed ecco allora venire in aiuto i saldi, che possono riservare graditissime sorprese a chi è in cerca di una novità da aggiungere alla propria collezione.

Qui vi indichiamo una decina di modelli di it-bags da mettere nel radar per le sessioni di shopping online o nei negozi: dalla tote alla minibag, dalla tracolla alla clutch, qual è la vostra preferita? Ma bando alle chiacchiere... ecco la nostra selezione di borse da puntare durante questi saldi estivi 2022!

La mezzaluna a spalla

Conosciuta anche come “hobo”, la borsa a mezzaluna è inconfondibile: la forma a metà cerchio e le linee pulite l’hanno resa iconica nel corso dei decenni, ed è stata avvisata al braccio di vere icone. Per Jackie Kennedy ad esempio la borsa a mezzaluna era il perfetto complemento di un look raffinato, elegante e senza tempo. Ancora oggi rappresenta un investimento in fatto di stile, per il giorno e anche per la sera. In quest’ultimo caso, magari punta su modelli con dettagli metallici come catene e fibbie, o impreziositi da bagliori luminosi. Sicuramente una delle borse più cetrate sulle quali investire in questi saldi estivi 2022... una puntata sicura!

La tracolla funzionale

Impossibile non annoverare nella propria collezione una borsa a tracolla: pratica e compatta, è perfetta da portare in viaggio o in occasioni in cui si vuole essere liberi nei movimenti senza rinunciare allo stile. Tra i modelli più di tendenza ci sono quelle dalla forma rettangolare e leggermente arrotondate agli angoli con quell'aura un po' vintage che richiama il passato, ma anche quelle arricchite da cinghie e tracolle a catena. Per le più sportive poi, ampia scelta tra i modelli in tessuto tecnico arricchiti da zip e tasche.

La minibag per la sera

Da Gucci a Versace, da Chanel a Dior, in passerella quest’anno il trend è… micro: le minibag, tanto piccole quanto preziose, sono l’accessorio che fa la differenza, soprattutto per i look glam da sfoggiare la sera. Rifinite nei minimi dettagli perché - la vita ci insegna - "piccolo" non significa "poco importante", anzi!

Si reggono con due dita e contengono a malapena rossetto e smartphone, ma sono il focus dell'outfit più glamour, soprattutto se impreziosite da cristalli. Anzi, per una mise da gran sera via libera a cristalli, catene e applicazioni preziose. Da scegliere nelle varianti colore più classiche, come il nero, l'argento o il gold, ma anche in colori "vitaminici" come il verde, l'arancio e il rosso, saranno le borse sfiziose da puntare in questi saldi estivi 2022.

La pochette

Un evergreen per le amanti dello stile elegante, raffinato e senza tempo. Che si adegua ai tempi che corrono, seguendo il vento di cambiamento che spira anche nel mondo della moda. Il che significa che chi pensava andasse bene soltanto per occasioni formali, come matrimoni o eventi importanti, dovrà ricredersi: la pochette può essere anche il complemento di un look più casual, basta giocare con dimensioni, materiali e colori. In versione maxi, da reggere sotto il braccio, o variopinta e divertente, da alternare a modelli realizzati in tessuti cangianti e luminosi con applicazione preziose.

La clutch

Elegantissime e preziose, veri e propri "gioielli": la clutch è la piccola borsa rigida con chiusura a scatto che si regge con disinvoltura tra le mani, spesso decorata da strass o ricami. La borsa da sera per eccellenza, con una personalità inversamente proporzionale alle dimensioni. Con la clutch si può (si deve) osare. Le forme possono essere squadrate o più arrotondate, la chiusura a contrasto, ben visibile, oppure nascosta all'interno.

Il secchiello

La bucket bag è tra i modelli più “glam” e divertenti in circolazione, oltre che tra i più pratici e versatili. Ed è di certo una delle borse da tenere d'occhio in questi saldi estivi 2022.

Da portare a spalla, a mano o a tracolla, la caratteristica forma a secchiello la rende immediatamente riconoscibile e consente di giocare moltissimo con i materiali. Per l’estate dominano paglia, rafia e crochet (perfetti con look d’ispirazione bohémienne), per l’inverno vince l’ecopelle.

La tote bag

Capiente e stilosa, la tote bag è adatta sia al tempo libero sia all’utilizzo quotidiano, perché grazie alle dimensioni consente di portare con sé fascicoli, documenti e tutto ciò che è necessario per il lavoro senza sacrificare lo stile. I segni distintivi sono: forma squadrata, doppio manico e assenza di chiusura. La tendenza di stagione la vuole di tela rigida, possibilmente stampata. In vista dell’autunno si può invece optare per un modello in pelle o ecopelle, magari con logo a vista.

La borsa crochet

Il crochet è uno dei trend della stagione estiva, anche per quanto riguarda le borse. Che nei delicati e originali motivi a uncinetto si tingono di toni multicolore, a righe, a fiori o con disegni in rilievo. I manici possono essere in tessuto oppure più rigidi, e anche le dimensioni variano: per il tempo libero più ampie, a secchiello o in versione tote, per la sera più compatte e preziose, magari arricchite da catene metalliche.

Lo zaino

Comunemente associato a viaggi e vacanze, per troppo tempo lo zaino è stato confinato alla dimensione della praticità, senza pensare allo stile. Proprio con lo zaino invece si può dare sfogo alla propria personalità, approfittando dell'effettivo confort che garantisce: dai modelli tecnici, con cerniere e tasche che ne aumentano la funzionalità, a quelli più classici con pelle e tasca frontale, sino alle versioni mini, vezzose e super divertenti.

Il marsupio

Da qualche stagione ormai il marsupio ha fatto il suo grande ritorno sulle scene (e anche sulle passerelle). Ispirazione maschile, cambia forma sfoggiando linee geometriche e dalla vita si sposta sulla spalla, portato proprio come una borsa. I materiali spaziano dalla pelle ai tessuti più tecnici, i colori "neon" degli anni '80 vengono sostituiti da tinte vibranti come il verde, il rosso e il fucsia, ma restano i grandi classici come nero e marrone.

