D al set del sequel di Sex and The City, Sarah Jessica Parker ci stupisce ancora e svela i nuovi look di Carrie fra abbinamenti arditi e bag a forma di piccione

Sarah Jessica Parker torna a vestire i panni di Carrie Bradshaw nel sequel di Sex and The City e ci regala dei look favolosi. I primi scatti della seconda stagione di And Just Like That, reboot della fortunata serie che ha rivoluzionato il mondo della moda (e il sesso), ci svelano gli outfit di Carrie e delle sue amiche Charlotte e Miranda.

Alle prese con nuovi amori, scarpe splendide e look stupendi, l’attrice che presta il volto a Carrie è stata avvistata per le strade di New York. Fra una ripresa e l’altra, Sarah Jessica Parker ci ha fornito un assaggio degli outfit che sfoggerà nella prossima stagione dello show.

Negli scatti rubati la vediamo indossare un abito gold con maxi fiocco e pois, abbinato a una giacca in stile anni Ottanta fucsia. Un accostamento ardito, ma che funziona, proprio come l’ormai iconica borsa a forma di piccione.

La Pigeon Clutch Bag di JW Anderson, usata da Carrie sul set del reboot di Sex and The City, è diventata infatti l’oggetto del desiderio di tutte le fashion addicted. Una bag 3D che si apre semplicemente sollevando un’ala del piccione dal valore di ben 870 dollari. Da abbinare a una tuta utilitaria grigia, per un look very cozy.

Dopo l’addio di Patricia Field, storica costumista di Sex and The City, sul set è arrivato il duo formato da Molly Rogers e Danny Santiago e l’armadio di Carrie si è arricchito con tante proposte sperimentali e favolose. Gli stylist infatti hanno ripreso l’iconico stile della fashion victim, ma l’hanno arricchito e in parte trasformato, adattandolo ai cambiamenti vissuti dalla protagonista della serie tv in questi anni, dal tragico addio a Mr Big alla nuova vita.

Basti pensare alla scelta di riportare in scena l’abito da sposa di Vivienne Westwood che Sarah Jessica Parker aveva indossato in Sex and the City, ormai ben dieci anni fa, riaggiornandolo grazie a un copricapo di piume e a una stola verde cobalto, lunga e super chic.

E se i look di Sarah Jessica Parker già ci stanno facendo sognare, le sue migliori amiche non sono da meno. Cynthia Nixon, alias Miranda, è stata infatti immortalata con un look perfetto per l’inverno: maglione e gonna di lana, arricchite con una sciarpa viola. Stupenda pure Charlotte (Kristin Davis) che vedremo vagare per le vie di New York con una gonna a righe multicolor con fiocco posteriore, abbinata a giacchino fucsia, cappello a cilindro, frustino e stivali con plateau.