S ono tanti i modelli da non perdere di vista per la stagione fredda. La parola d'ordine? Stupire! Via libera quindi ai dettagli preziosi e romantici, ma finanche ai colori più bold come il fucsia.

Tempo fa Elio e le Storie Tese si chiedevano in una canzone, divenuta iconica: "cosa sono i milioni quando in cambio ti danno le scarpe?". Chiaramente si tratta di una forzatura ironica, ma ammettiamolo: quanto ci piace in effetti poter andare a caccia dell'accessorio più desiderato al cambio di ogni stagione (e non solo)?

E quindi eccoci, con una quantità di scarpe per l'autunno inverno 2022-23 che forse ti metterà a dura prova, perché in effetti i modelli on trend sono tantissimi!

Preparati dunque. Se da un lato ci sono quelle più eleganti (le décoltée con i cristalli su tutte), dall'altro non possono mancare i modelli più glam (gli stivali con le borchie o i brillanti, per esempio). Il refrain, insomma, è sempre lo stesso: saper mescolare.

Segna dunque nella tua wishlist tutte le tendenze in fatto di calzature che abbiamo visto (e annotato) sulle passerelle in primis, ma anche nello street style e nelle collezioni moda poi.

A quali it-shoes non dovrai proprio rinunciare? Ecco le nostre considerazioni definitive sulle tendenze scarpe autunno inverno 2022-23, dunque. La praticità vince sempre e la ritroviamo nei tanti stivali e stivaletti che potrai indossare in tutte le tue mise daily. Per tutto il resto c'è una parola d'ordine precisa: osare! Sfoggiando scarpe con tacco e plateau maxi e persino puntando su colori bold come il fucsia o il rosso fuoco, per esempio.

E se vuoi approfondire l'argomento, ecco un ripassino alla nostra review con tutti i trend avvistati nel corso delle sfilate per l'autunno inverno 2022-23 la scorsa primavera.

Rosso (che) passione!

Red passion... è questo uno dei colori di punta per le scarpe di molte delle nuove collezioni autunno inverno 2022-23. Un autentico protagonista su cui scommettere!

In particolare è di tendenza su stivali e stivaletti, magari dalle texture glossy, che potrai abbinare facilmente sia a look per il giorno (vuoi mettere che twist sotto a un paio di jeans e pullover?) oppure in versioni più glam per la sera (pensa alla carica che potrebbero dare a un mini dress nero!). Insomma, le tue calzature rosso fiammante saranno il tocco di personalità da sfoderare dalla scarpiera al momento giusto!

Proenza Shouler FW 2022-23

Ctedits: Imaxtree

Glossy-glossy

E a proposito di texture glossy, nominate poco più su. Sono già un'autentica ossessione, sulle calzature in particolare.

Il vinile e la vernice sono materiali che vanno sdrammatizzati, certo, ma scarpe e stivali lucidissimi fanno girare la testa a tal punto che la quadra del look si fa in modo di trovarla!

Come? Puntando sulla semplicità di tutto il resto dell'outfit, in primis. E pure un po' sulla miscela di stili, in modo da rendere l'insieme quasi un gioco. Ma anche sul total look, puntando sull'eccesso in modo divertente.

Un trend per chi sa osare insomma, ma senza prendersi troppo sul serio.

Versace FW 2022-23

Ctedits: Imaxtree

Be romantic

Parola d'ordine? Romanticismo. Ecco quindi che sulle passerelle non erano passate inosservate décolleté con cinturino rosa ed elementi iper femminili. Oppure Mary Jane dallo stile retrò (che ormai non mancano di confermarsi, stagione dopo stagione). Interpreti semplicemente perfette di un trend che continua a mietere (fashion) vittime. E non dimentichiamoci di dettagli come fiocchi e arricciature.

Scegli uno di questi modelli per look classy, da gran sera o per interpretazioni più preppy (e decisamente cool): ti daranno grandi soddisfazioni!

Carolina Herrera FW 2022-23

Ctedits: Imaxtree

Stvali preziosi

Un po' di rock'n'roll, ma anche tanto glam. Gli stivali per questo inverno si fanno notare, e non solo perché sono spesso e volentieri letteralmente ricoperti di strass ma anche per i finish metallici, come l'oro più prezioso.

Utilizzali su look super-cool per la sera, ma anche per accendere outfit altrimenti molto basic. Vedrai!

Una delle nostre versioni preferite? I texani scintillanti, non abbiamo dubbi!

Philipp Plein FW 2022-23

Ctedits: Imaxtree

Il viaggiatore contemporaneo

Sandali color block, uno stile che ne fonde molti e linee innovative. Con fibbie, stringhe e loghi in bella vista, tutt'altro che low profile. Ecco le novità nate per essere protagoniste in look sportivi ma che non rinunciano alla coolness: saranno grande fonte d'ispirazione, garantito!

Insomma, sono proposte da sfoggiare con outfit dal piglio eccentrico e ultra-moderno, rigorosamente con calza (coloratissima) in evidenza. Un trend per cittadini del mondo non c'è che dire. Pronta ad entrare a passo sicuro nel tuo inverno?

DSquared2 FW 2022-23

Ctedits: Imaxtree

Bold è bello!

Quest'inverno si esagera! Con il maxi tacco e il plateau, soprattutto. Lo abbiamo detto: modelli ultra-bold segneranno la stagione e faranno asso piglia tutto. Facendo mambassa anche di cuori spezzati, perché diciamocelo: non sono proprio scarpe per tutti i giorni e tutte le esigenze. E nemmeno per tutte, dato l'elevato coefficiente di difficoltà!

In molte ci dovranno rinunciare, forse, ma per le più esperte ed audaci avanti tutta con le Mary Jane, gli stivali e i sandali più intriganti per l'inverno. Quelli maxi (e magari coloratissimi), per l'appunto.

Il modello più hot del momento in materia? Le clogs con calda pelliccia e maxi tacco più plateau esagerato. E se punti sul colore il successo è garantito!

GCDS FW 2022-23

Ctedits: Imaxtree

P come "Pink!"

Non solo rosso, il colore sarà un grande protagonista: lo avevamo anticipato.

Se non temi gli sguardi altrui, via libera al rosa, quello più acceso s'intende. E che sia l'ormai celebre PP Pink firmato Pierpaolo Piccioli e Pantone o una sua variante, è importante capire che la calzatura in questione dovrà sapere come farsi notare.

Maxi tacchi, plateau esagerati, loghi, dettagli gioiello, materiali cangianti... i modelli fucsia si propongono (e impongono!) in chiave decisamente bold. E spopolano su look monocromo ad alto tasso di glam.

Valentino FW 2022-23

Ctedits: Imaxtree

Borchie-mania

Se da un lato i cristalli illuminano le scarpiere autunno inverno 2022-23, dall'altro un animo più comfy e grintoso si fa largo a suon di suole flat e borchie. In particolare sugli stivali, che diciamolo quest'anno ci piacciono un po' in tutte le salse!

Avvistate sia in chiave all-over che su fibbie e altri dettagli, illuminano quasi come fossero dettagli gioiello ma con un piglio nettamente più rock e applicabile a look quotidiani.

Rochas FW 2022-23

Ctedits: Imaxtree

Loghi all over

La fantasia logata? Decisamente una delle scelte più cool per gli accessori, che diventeranno dettagli di carattere da aggiungere a tutte le tue mise. Un trend che torna insieme alla Y2K mania che ci ha investiti negli ultimi mesi.

Proposta in chiave all-over su scarpe ad alto tasso di glamour, la logo-print piace, si rinnova e si libera di certi cliché che l'hanno accompagnata per troppo tempo. Preparati a reinterpretarla su scarpe con plateau, pump o stivali; a te la scelta!

Fendi FW 2022-23

Ctedits: Imaxtree

Come Cindarella

Eleganza e raffinatezza sono il refrain della prossima stagione per molte collezioni. Via libera in particolare a sandali o décolleté con tacco alto e sottile, che portano la quota ladylike mancante in molte scarpiere.

La particolarità degli ultimi trend? Sono modelli tempestati di cristalli, scintillanti, che ci fanno ritrovare perfette scarpette da moderna Cindarella!

Saint Laurent FW 2022-23

Ctedits: Imaxtree